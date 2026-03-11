Argentina avanza en un principio de acuerdo con fondos buitre por el default de 2001

El Estado argentino alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, acreedores que mantenían sentencias firmes a su favor en demandas contra el país derivadas del default de 2001.

El entendimiento fue comunicado formalmente ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en el marco del litigio que se desarrolla en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. En la presentación judicial, las partes solicitaron suspender el proceso en curso y frenar temporalmente los pedidos de ejecución sobre activos del Estado argentino, con el objetivo de avanzar en la consumación del acuerdo de conciliación.

El escrito presentado ante la magistrada fue firmado de manera conjunta por los abogados de la Argentina y los representantes legales de los acreedores. En ese documento se señala que, "a la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso", reflejando la voluntad de ambas partes de dar lugar a la negociación y evitar nuevas medidas judiciales mientras se termina de formalizar el entendimiento.

La suspensión de pedidos sobre activos del Estado

Uno de los puntos centrales de la presentación judicial fue el pedido de dejar en suspenso una moción clave presentada por Bainbridge Fund.

En concreto, la solicitud busca congelar temporalmente el recurso judicial presentado el 17 de octubre de 2025, mediante el cual el fondo solicitaba la entrega de activos estratégicos del Estado argentino.

Entre los bienes reclamados se encontraban:

La participación de la República Argentina en el Banco de la Nación Argentina

La participación estatal en Aerolíneas Argentinas

El objetivo de esa moción era que dichos activos pudieran ser utilizados para garantizar el cobro de la sentencia judicial. Sin embargo, con el principio de acuerdo alcanzado, el pedido queda momentáneamente suspendido hasta que finalicen las negociaciones y se formalice el acuerdo de conciliación.

En el documento judicial, las partes solicitaron expresamente "dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025", lo que implica que el tribunal no avanzará con esa solicitud mientras continúen las conversaciones.

Las sentencias que superaban los 500 millones de dólares

Los fondos acreedores contaban con fallos firmes a su favor por más de 500 millones de dólares, producto de demandas vinculadas a títulos de deuda en default desde la crisis de 2001.

Las cifras principales del litigio incluyen:

Bainbridge Fund

Sentencia favorable por unos US$95 millones más intereses

Attestor Master Value

Fallo favorable por US$460 millones

Estas decisiones judiciales habilitaban a los fondos a seguir buscando activos del Estado argentino que pudieran ser embargados o utilizados como garantía para cobrar la deuda reconocida por la justicia.

Durante años, los acreedores presentaron diversos recursos judiciales con ese objetivo, entre ellos pedidos de entrega de participaciones estatales en empresas públicas y otras acciones patrimoniales del país.

El rol de los Bonos Brady embargados

En el marco del conflicto, el especialista Sebastián Marill reveló información relevante a través de su cuenta en X.

Según explicó, los holdouts involucrados en el litigio habrían alcanzado un acuerdo entre ellos respecto del reparto de ciertos activos vinculados al caso.

En particular, señaló que los acreedores decidieron dividirse, de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina.

Ese colateral estaba depositado en la Reserva Federal, y su distribución formaría parte del esquema para resolver el conflicto entre los distintos demandantes.

El dato refleja que, además de la negociación con el Estado argentino, también existieron acuerdos internos entre los propios acreedores para organizar la forma en que se repartirían los activos o garantías vinculados al litigio.

Un proceso que aún no está completamente cerrado

Si bien el principio de acuerdo representa un avance importante, el proceso judicial no está completamente finalizado.

En la notificación presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, las partes aclararon que informarán oportunamente al juzgado sobre:

El estado del acuerdo

Cualquier necesidad de continuar con el proceso judicial

Esto significa que el tribunal seguirá teniendo un rol activo en la supervisión del caso hasta que el entendimiento quede plenamente formalizado.

Además, el documento no establece con claridad si otros recursos judiciales presentados por los acreedores quedarán también suspendidos.

Entre ellos se menciona un pedido para obtener las acciones estatales de YPF, una cuestión que no quedó explícitamente incluida dentro de la suspensión solicitada.

Un capítulo más en la larga disputa por el default de 2001

El principio de acuerdo con Attestor Master Value y Bainbridge Fund se inscribe dentro de la larga serie de litigios internacionales que surgieron tras el default argentino de 2001, uno de los episodios financieros más significativos de la historia reciente del país.

Durante más de dos décadas, distintos acreedores que no participaron en reestructuraciones de deuda —conocidos como holdouts— impulsaron demandas en tribunales extranjeros para reclamar el pago total de los títulos.

El entendimiento anunciado ante la jueza Loretta Preska representa ahora un nuevo paso en la resolución de esas disputas, aunque el resultado final dependerá de la formalización definitiva del acuerdo de conciliación y de las decisiones posteriores del tribunal estadounidense.