YPF advierte posibles subas en combustibles por el precio del petróleo

En el marco del evento Argentina Week que se desarrolla en Estados Unidos, el presidente de YPF, Horacio Marín, brindó un análisis detallado sobre el impacto del actual panorama geopolítico global en la estructura de costos de la compañía y el valor final de los combustibles. Según el ejecutivo, la volatilidad en el precio internacional del hidrocarburo es una consecuencia directa del desequilibrio entre la oferta y la demanda generado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Marín enfatizó que, en la actualidad, cerca de un 15% de la oferta mundial de petróleo no está llegando a los mercados tradicionales, lo que ha desencadenado una distorsión significativa en el sector energético global.

El impacto de las tensiones en el comercio global

Para comprender la dimensión del problema, el titular de YPF hizo especial referencia al estrecho de Ormuz, punto estratégico que funciona como uno de los corredores más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos. El directivo señaló que las tensiones en dicha zona han provocado una carrera de precios donde la demanda, ante la escasez, se ve forzada a pagar valores más elevados. En palabras del propio Marín, mientras exista esta restricción en el suministro, el mercado seguirá operando bajo una presión alcista. El ejecutivo manifestó que la estabilidad del precio del petróleo dependerá, en gran medida, de la normalización del flujo comercial en el estrecho de Ormuz, aunque admitió que resulta complejo predecir el nuevo punto de equilibrio al que arribará la cotización una vez superada la crisis.

La ecuación interna de YPF frente a los costos

La posición de YPF ante esta coyuntura presenta una dualidad desde el punto de vista empresarial. Por un lado, la compañía se beneficia como productora de hidrocarburos cuando el precio internacional registra subas, generando mayores ingresos. No obstante, Marín fue categórico al explicar que, debido a que YPF también adquiere materia prima para refinar combustibles, el aumento en los costos de adquisición presiona sobre la estructura final de precios. Ante esta realidad, el presidente de la firma detalló que la necesidad de trasladar estos incrementos al consumidor final se evaluará únicamente si los valores del petróleo se consolidan en niveles elevados durante un periodo sostenido.

Para gestionar esta variable, la petrolera aplica un procedimiento técnico donde utiliza un promedio móvil de la evolución del precio internacional, lo cual permite evitar decisiones basadas en saltos especulativos de corta duración que no reflejen una tendencia firme. Bajo este criterio de necesidad, los aumentos en surtidor, en caso de ser aplicados, se realizarán de manera estrictamente paulatina y gradual, ajustándose conforme el impacto de la compra de suministros afecte efectivamente los costos de operación de la firma. En ese sentido, Marín buscó llevar tranquilidad a los consumidores, desestimando cualquier tipo de intención especulativa por parte de la empresa en la fijación de los valores.

En conclusión, la estrategia de YPF bajo la gestión de Marín se orienta a una vigilancia constante del mercado externo, priorizando el monitoreo técnico antes de trasladar cualquier ajuste. El compromiso planteado por la conducción es el de mantener un equilibrio que permita la sostenibilidad operativa de la empresa frente a un entorno geopolítico incierto, minimizando en la medida de lo posible el impacto directo sobre la economía de los usuarios. La atención está puesta en la evolución de las variables globales durante las próximas semanas, las cuales determinarán la hoja de ruta de la petrolera nacional en materia de precios.