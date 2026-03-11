Catamarca consolida su potencial minero en la PDAC 2026

La reciente participación de la delegación de Catamarca en la PDAC 2026 —la feria minera de mayor relevancia a nivel global celebrada en Toronto, Canadá— ha dejado un balance altamente positivo según las declaraciones del senador Guillermo Ferreyra. Como presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Senadores, el legislador integró la comitiva provincial junto al vicegobernador Rubén Dusso, la ministra de Minería, Teresita Regalado, y Agustina Lencina, representante de CAMYEN. Esta misión tuvo como objetivo central consolidar el posicionamiento internacional de la provincia, fortalecer las políticas sectoriales vigentes y adecuarlas a los nuevos estándares globales de sostenibilidad, cuidado ambiental y consenso social.

Un modelo de gestión con resultados concretos

Para Ferreyra, el presente de la minería en el territorio catamarqueño no es un hecho fortuito, sino el fruto de una política sostenida implementada por el Gobierno provincial durante años. Esta visión estratégica ha permitido transformar la actividad extractiva en beneficios tangibles, traducidos en infraestructura esencial, regalías y diversas obras que se ejecutan a través de herramientas clave como el fideicomiso minero. El legislador enfatizó que el sector no solo atrae capitales, sino que genera empleo de calidad y un ecosistema de desarrollo humano y técnico. A diferencia del escenario de hace 30 años, hoy la provincia cuenta con capital humano especializado, incluyendo ingenieros en minas, geólogos, técnicos, expertos en recursos humanos, medio ambiente e higiene y seguridad. Esta formación académica y profesional ha permitido que un número creciente de puestos relevantes en los proyectos sean ocupados por ciudadanos catamarqueños, mientras que el desarrollo minero se impulsa bajo un modelo de participación comunitaria, audiencias públicas y la búsqueda de beneficios directos para las poblaciones cercanas a las zonas de explotación.

Competitividad global y el valor del "Triángulo del Litio"

La feria en Toronto reunió a representantes de 126 países, superando los 3.000 stands en un espacio donde confluyeron sectores públicos y privados, empresas y diversos proveedores. En este marco, Catamarca compartió presencia con provincias argentinas como San Juan, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, La Rioja y Salta, reafirmando su peso dentro del mapa federal. Ferreyra aseguró que el interés internacional por la provincia ha crecido notablemente, impulsado por factores decisivos como la implementación del RIGI y la estratégica ubicación geográfica de Catamarca en el corazón del "triángulo del litio".

El rol protagónico de las comunidades originarias

Un punto destacado por el senador fue la inclusión de representantes de las comunidades originarias en la delegación. Específicamente, la presencia de dos caciques de Antofagasta de la Sierra marcó un hito en la comunicación de la política minera provincial. Según el legislador, existe una evolución notable en las expectativas de estas comunidades: ya no aspiran únicamente a puestos laborales básicos, sino que buscan capacitarse para ocupar cargos de mayor jerarquía y transformarse en proveedores de servicios clave para la industria. Este respaldo activo es fundamental para la licencia social, pilar necesario para cualquier proyecto que busque perdurar en el tiempo con armonía y desarrollo equitativo.

Finalmente, la delegación utilizó el espacio en Canadá para mantener reuniones estratégicas con empresas operadoras y nuevos inversores, además de entablar diálogos con organismos internacionales de la talla del Banco Mundial. La búsqueda de financiamiento para proyectos en marcha y futuras iniciativas demuestra que la participación en estos foros es vital para mostrar el potencial local ante una competencia global que exige transparencia, solvencia técnica y un compromiso ineludible con la sostenibilidad ambiental y social.