Argentina tiene el gasoil más caro de la región: cuesta US$1,63 por litro

La Argentina se convirtió en el país de la región con el precio del gasoil más elevado durante octubre, con un valor de US$1,63 por litro, por encima de Uruguay y Paraguay, que completan los primeros tres lugares del ranking. El dato surge de un relevamiento de la consultora Economía y Energía (EyE), elaborado sobre la base de información de Global Petrol Prices.

El resultado representa un cambio respecto de septiembre, cuando el país ocupaba el segundo puesto regional, con un precio de US$1,51 por litro. Durante octubre, el valor aumentó aproximadamente US$0,12, lo que equivale a una suba mensual del 7,95% medida en dólares y llevó a la Argentina a encabezar la comparación.

La evolución de los precios se produce en un escenario de encarecimiento de los combustibles y de movimientos en las cotizaciones internacionales del petróleo. A finales de septiembre, las petroleras aplicaron incrementos de entre el 1% y el 5% promedio en los surtidores locales, después de que el barril de petróleo Brent, referencia para el mercado argentino, se acomodara por encima de los US$100.

La comparación regional permite observar que el precio del diésel en la Argentina quedó por encima de los valores registrados en otros cinco países incluidos en el relevamiento. Sin embargo, las cifras también están condicionadas por las variaciones en la cotización de las monedas y por los movimientos de precios que se producen en cada mercado.

De US$1,20 a US$1,63: la evolución del precio desde enero

El aumento acumulado durante el año constituye otro de los datos destacados del informe. A principios de enero, el litro de gasoil en la Argentina costaba US$1,20. Para octubre, el valor llegó a US$1,63, lo que representa un incremento de US$0,43 por litro.

En términos porcentuales, la variación acumulada entre ambos momentos fue del 35,83% en dólares, de acuerdo con las cifras consignadas en el relevamiento. El dato muestra la magnitud del cambio en el precio del combustible medido en moneda estadounidense, más allá de los incrementos que se aplicaron en los surtidores en moneda local.

La comparación también refleja que la suba no se limitó al último mes analizado. Aunque octubre registró un incremento del 7,95% respecto de septiembre, el precio ya había aumentado desde comienzos de año, cuando el litro de diésel se comercializaba a US$1,20.

Los principales valores de la evolución informada son los siguientes:

Principios de enero: US$1,20 por litro.

Septiembre: US$1,51 por litro.

Octubre: US$1,63 por litro.

Variación entre septiembre y octubre: 7,95%.

Incremento entre enero y octubre: US$0,43 por litro, equivalente al 35,83%.

El informe también señala que, desde enero, el diésel acumula una suba promedio del 30% en dólares en los surtidores locales. Esa referencia general convive con la variación del 35,83% calculada a partir de los valores específicos de US$1,20 en enero y US$1,63 en octubre.

Cómo quedó el ranking regional del gasoil

La comparación elaborada por Economía y Energía, sobre la base de datos de Global Petrol Prices, ubica a la Argentina por delante de los demás países considerados en el relevamiento. Uruguay y Paraguay aparecen inmediatamente detrás, mientras que México, Chile y Brasil registran valores inferiores.

El ranking de precios del litro de gasoil medidos en dólares quedó conformado de la siguiente manera:

Argentina: US$1,63.

Uruguay: US$1,56.

Paraguay: US$1,54.

México: US$1,46.

Chile: US$1,46.

Brasil: US$1,35.

La diferencia entre la Argentina y Uruguay, segundo en la lista, es de US$0,07 por litro. Frente a Paraguay, el precio argentino es US$0,09 más alto. En el otro extremo de la comparación, Brasil presenta el valor más bajo entre los seis países incluidos, con US$1,35 por litro.

México y Chile comparten un precio de US$1,46, mientras que Uruguay y Paraguay se mantienen por debajo del valor argentino, aunque con cifras cercanas. De esta forma, el aumento registrado en octubre modificó la posición que la Argentina tenía el mes anterior y la colocó al frente del ranking regional.

El informe advierte que los valores pueden variar según la cotización del tipo de cambio y los movimientos de precios que se produzcan en cada país. Por eso, la comparación en dólares permite establecer una referencia regional, aunque está sujeta a las variaciones económicas de cada mercado.

El petróleo internacional

La evolución de los combustibles se produjo en medio de una escalada de los precios del petróleo y el gas vinculada con el conflicto en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero y llevó las cotizaciones internacionales a máximos de los últimos cuatro años.

Ante el encarecimiento del crudo, varios países implementaron distintas medidas para amortiguar el impacto sobre los precios internos. En algunos casos, esas iniciativas fueron prorrogadas debido a la persistencia de la escalada del Brent. En la Argentina, la petrolera YPF implementó un buffer de precios, un esquema de compensación destinado a amortiguar los movimientos de los valores internacionales del petróleo. El mecanismo busca evitar que toda la volatilidad externa se traslade de manera inmediata a los surtidores locales.

La medida se inscribe en un contexto en el que las variaciones del precio internacional del crudo inciden sobre el mercado de combustibles, mientras que los valores finales también dependen de las decisiones adoptadas en cada país y de la evolución del tipo de cambio.

A finales de septiembre, las petroleras argentinas aplicaron aumentos promedio de entre el 1% y el 5%. En octubre, el precio del gasoil medido en dólares subió otro 7,95% respecto del mes anterior, de acuerdo con los valores incluidos en el informe.

La nafta argentina en el cuarto lugar en América Latina

El panorama regional presenta diferencias cuando se compara el precio de la nafta. A diferencia de lo que ocurre con el gasoil, la Argentina se ubica en el cuarto puesto del ranking regional, con un valor de US$1,46 por litro de nafta súper durante octubre.

En esta comparación, Uruguay encabeza la lista con un precio de US$2,25 por litro. México y Chile también superan el valor argentino, mientras que Paraguay y Brasil presentan precios inferiores. El ranking regional de la nafta, medido en dólares por litro, quedó de la siguiente manera:

Uruguay: US$2,25.

México: US$1,55.

Chile: US$1,51.

Argentina: US$1,46.

Paraguay: US$1,31.

Brasil: US$1,26.

Los datos muestran una diferencia marcada entre la Argentina y Uruguay, donde el litro de nafta cuesta US$2,25 frente a los US$1,46 registrados en el mercado argentino. De acuerdo con el informe, el precio local es hasta un 35% más bajo que el uruguayo.

México, con US$1,55 por litro, y Chile, con US$1,51, también se encuentran por encima de la Argentina. En cambio, Paraguay registra US$1,31 y Brasil, US$1,26, por lo que ambos mercados presentan valores inferiores al argentino.