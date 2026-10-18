Desierto de efectivo en el NOA: Catamarca entre las provincias más afectadas

El acceso al dinero físico continúa representando una dificultad para una parte de la población del Noroeste Argentino (NOA). De acuerdo con los datos identificados por el Observatorio Denaria, numerosas localidades de la región se encuentran en una situación denominada "desierto de efectivo", una condición que comprende a las poblaciones ubicadas a 15 kilómetros o más del punto de acceso al dinero físico más cercano.

El relevamiento permite dimensionar el alcance territorial de esta problemática y establecer cuántos habitantes se encuentran afectados en distintas provincias de la región. Los porcentajes de localidades comprendidas en esta situación muestran diferencias entre los distritos analizados, mientras que las cifras de población permiten observar la cantidad de personas que deben afrontar las dificultades asociadas con la distancia a los puntos de acceso al efectivo.

El informe identifica situaciones relevantes en Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta. En cada una de estas provincias, la proporción de localidades afectadas y la cantidad de habitantes involucrados presentan características particulares, aunque todas comparten una dificultad vinculada con la disponibilidad territorial de servicios para acceder al dinero físico.

Los datos también reflejan una desigualdad territorial que condiciona el acceso a servicios financieros básicos. Para las comunidades alejadas de los puntos de atención, la distancia se convierte en un factor que puede dificultar las operaciones cotidianas que requieren disponer de efectivo.

Santiago del Estero registra el mayor porcentaje

Entre las provincias mencionadas, Santiago del Estero presenta la proporción más elevada de localidades en situación de desierto de efectivo, con un 57,8% del total provincial. El indicador significa que más de la mitad de sus localidades se encuentra a una distancia de 15 kilómetros o más del punto de acceso al dinero físico más cercano.

El relevamiento señala que esta situación alcanza a 110.065 habitantes, una cifra que convierte a Santiago del Estero en el caso más crítico del país según los datos presentados.

La magnitud del fenómeno pone de manifiesto las dificultades que puede generar la distancia geográfica cuando el acceso al dinero físico depende de puntos de atención alejados de los lugares de residencia. En este escenario, la ubicación de las localidades y la disponibilidad de servicios financieros adquieren una importancia central para comprender el alcance de la problemática.

El informe caracteriza esta situación como una barrera estructural para la inclusión financiera, debido a que la distancia al efectivo puede representar un obstáculo para quienes necesitan acceder a este recurso en sus actividades habituales.

La proporción del 57,8% y los más de 110.000 habitantes afectados constituyen los principales indicadores de la situación provincial identificada por el Observatorio Denaria.

Jujuy: el 34,5% de afectación

En Jujuy, el relevamiento identifica que el 34,5% de las localidades se encuentra a 15 kilómetros o más del punto de acceso al efectivo más cercano. La problemática alcanza a 11.638 habitantes, de acuerdo con las cifras difundidas.

Entre los factores señalados para explicar las dificultades de acceso aparecen la geografía montañosa y la baja densidad poblacional, dos características que agravan las condiciones para llegar a los puntos donde se puede obtener dinero físico.

Los datos de Jujuy permiten observar que el fenómeno no se limita a una única provincia ni presenta la misma magnitud en todos los distritos. Aunque el porcentaje de localidades afectadas es inferior al registrado en Santiago del Estero, el relevamiento confirma que una parte de la población jujeña también enfrenta obstáculos territoriales para acceder al dinero físico.

Catamarca: 19.560 personas afectadas

En Catamarca, el Observatorio Denaria identificó que el 33,1% de las localidades se encuentra en situación de desierto de efectivo. La cifra representa a localidades ubicadas a 15 kilómetros o más del punto de acceso más cercano y alcanza a 19.560 personas.

El relevamiento señala que la problemática catamarqueña está vinculada con una combinación de aislamiento territorial y limitada conectividad digital, factores que profundizan la exclusión.

La distancia a los puntos de acceso al dinero físico constituye uno de los elementos centrales del diagnóstico. A esta dificultad se suma la conectividad digital limitada, que, según los datos presentados, contribuye a profundizar las condiciones de exclusión en las localidades afectadas.

La situación adquiere relevancia dentro del panorama regional porque el porcentaje informado comprende aproximadamente a un tercio de las localidades de la provincia. En términos de población, las 19.560 personas identificadas permiten dimensionar el alcance concreto de una problemática que no se limita a la ubicación de los servicios, sino que también involucra las condiciones de acceso a herramientas alternativas.

El caso de Catamarca se integra así al conjunto de provincias del NOA en las que la distancia al efectivo representa una dificultad para sectores de la población. El informe expone tanto la proporción de localidades afectadas como la cantidad de habitantes alcanzados, dos indicadores que permiten observar distintas dimensiones del problema.

Salta: 62.028 habitantes alcanzados por la problemática

En Salta, el relevamiento establece que el 25,8% de las localidades se encuentra en situación de desierto de efectivo. La población afectada asciende a 62.028 habitantes, según los datos del Observatorio Denaria.

El informe señala que la distancia al dinero físico se suma a la brecha de conectividad en las zonas rurales, lo que refleja las dificultades que pueden presentarse cuando el acceso territorial a los servicios financieros coincide con limitaciones en la conectividad digital.

Aunque el porcentaje de localidades afectadas en Salta es inferior a los registrados en Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, la cantidad de habitantes alcanzados supera las cifras informadas para Jujuy y Catamarca. Esta diferencia permite observar que el porcentaje de localidades involucradas y la población afectada son indicadores distintos, que aportan información complementaria sobre el alcance del fenómeno.

El panorama regional

A escala regional, el relevamiento del Observatorio Denaria señala que el Noroeste Argentino concentra 405 localidades y 309.895 habitantes que viven a más de 10 kilómetros de un punto de acceso al efectivo.

Este dato regional utiliza una referencia de distancia de más de 10 kilómetros, mientras que la definición de desierto de efectivo aplicada a los porcentajes provinciales corresponde a localidades situadas a 15 kilómetros o más del punto de acceso más cercano. Por lo tanto, ambas referencias deben distinguirse al interpretar las cifras presentadas.

Los números regionales permiten dimensionar la extensión territorial de las dificultades para acceder al dinero físico. Las 405 localidades identificadas y los 309.895 habitantes alcanzados reflejan la cantidad de poblaciones y personas comprendidas en el indicador regional informado.

En conjunto, los datos de Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta muestran distintas proporciones de localidades afectadas y diferentes cantidades de habitantes involucrados. La situación abarca tanto a provincias con porcentajes elevados de localidades alejadas de los puntos de acceso como a distritos donde la cantidad de personas alcanzadas resulta significativa.