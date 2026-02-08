Becas Progresar 2026: requisitos, montos y cómo acceder al beneficio de ANSES

Las Becas Progresar son un programa de apoyo económico del Estado nacional que busca garantizar la continuidad de los estudios de miles de jóvenes en todo el país, incluidos estudiantes de Catamarca. El beneficio está destinado a quienes cursan distintos niveles educativos y ofrece un ingreso mensual que contribuye a sostener la trayectoria académica.

El programa alcanza tanto a la educación obligatoria como a estudios superiores y a la formación profesional. La convocatoria correspondiente a 2026 suele abrirse al inicio del ciclo lectivo y, en algunos casos, se desarrolla en más de una etapa a lo largo del año.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes que cumplan determinados requisitos vinculados a la edad, la situación académica y la condición socioeconómica. En términos generales, pueden acceder:

Estudiantes de entre 16 y 24 años que cursen educación obligatoria (primaria, secundaria o equivalentes), formación profesional o estudios superiores.

Jóvenes de hasta 30 años que se encuentren en una etapa avanzada de una carrera de nivel superior.

En algunas líneas específicas, como Progresar Enfermería, no existe límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos formativos.

Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI.

Estudiantes regulares de instituciones oficiales o reconocidas.

Personas con esquema de vacunación completo o en curso.

Hogares cuyos ingresos, sumados a los del beneficiario, no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Montos de las Becas Progresar en 2026

Los valores que se toman como referencia para 2026 son los que se encuentran vigentes, a la espera de eventuales actualizaciones oficiales cuando se habilite la inscripción:

Progresar Obligatorio: alrededor de $35.000 mensuales. ANSES paga el 80% ($28.000) todos los meses y retiene el 20% ($7.000), que se liquida al acreditar la regularidad escolar.

alrededor de $35.000 mensuales. ANSES paga el 80% ($28.000) todos los meses y retiene el 20% ($7.000), que se liquida al acreditar la regularidad escolar. Progresar Superior: monto similar, con el mismo esquema de retención.

monto similar, con el mismo esquema de retención. Otras líneas, como Progresar Trabajo o Progresar Enfermería , cuentan con particularidades propias según la normativa vigente.

o , cuentan con particularidades propias según la normativa vigente. El porcentaje retenido se paga una vez que el estudiante presenta la documentación que acredita el cumplimiento de las condiciones académicas y de asistencia.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar y desde cuándo

La inscripción a las Becas Progresar 2026 aún no tiene fecha oficial confirmada por ANSES. No obstante, estimaciones de fuentes educativas indican que el proceso suele habilitarse entre marzo y abril, con la posibilidad de una segunda convocatoria más adelante. El trámite es gratuito y se realiza de manera completamente digital.

Los pasos para inscribirse son:

Registrarse en Mi Argentina con CUIL y Clave.

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.

Completar la encuesta y los datos académicos solicitados.

Verificar que la información personal esté actualizada en ANSES.

En caso de utilizar la aplicación Progresar+, cargar los datos personales, académicos y socioeconómicos, y seleccionar la línea de beca correspondiente.

Una vez finalizada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos. Posteriormente se publican los resultados de adjudicación para conocer quiénes acceden al cobro del beneficio.