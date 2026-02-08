Inflación de enero: analistas proyectan hasta 2,6% y crece la polémica por la medición del INDEC

En un contexto de debate por la metodología de medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), distintos analistas estiman que la inflación de enero se ubicará entre el 2,4% y el 2,6%. El dato oficial se conocerá el próximo martes y será calculado con el esquema vigente, luego de que se postergara la implementación de un nuevo índice tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo.

La actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se concretó y, según estimaciones técnicas, la elaboración de una nueva medición podría demandar entre tres y cuatro años. Especialistas coinciden en que el índice actual y el que estaba previsto aplicar mostraban diferencias leves, aunque relevantes para el análisis económico.

En ese sentido, el economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, señaló que la inflación de 2025 fue del 31,5% según los datos oficiales, pero que con el nuevo sistema —finalmente descartado— habría alcanzado el 32,4%.

El índice que iba a implementarse otorgaba mayor ponderación a los servicios dentro de la canasta general, lo que implicaba que los aumentos en tarifas como agua, gas y electricidad tendrían un impacto más significativo en el IPC. Este punto resulta especialmente sensible para economías regionales y provincias como Catamarca, donde los costos de servicios y alimentos inciden de manera directa en el poder adquisitivo.

Suba de la carne y presión sobre los precios

A este escenario se suma un aumento inminente en el precio de la carne, estimado entre un 10% y un 15%, que tendrá un fuerte impacto en la inflación, junto con las subas registradas en frutas y verduras. La escalada en el valor de la carne se produciría antes de un incremento en las exportaciones, impulsado por el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

Según las proyecciones, las exportaciones pasarían de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. Desde el Gobierno aseguran que esta variable no afectará los precios internos, pese a que un mayor volumen exportado implica una menor oferta para el mercado local.

La polémica por el INDEC y la comparación regional

La controversia por la medición de la inflación se profundiza al comparar la situación argentina con la de otros países de la región. Al mantener la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05 como base estadística, la Argentina queda rezagada frente a los sistemas utilizados en países vecinos.

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia indica que Brasil y Paraguay utilizan ponderadores basados en estructuras de 2017; Colombia y México, de 2018; Uruguay, de 2022; y Chile, de 2023. De este modo, la Argentina cuenta con la encuesta más desactualizada de la región para calcular la inflación.

Incluso si se hubiera avanzado con una actualización sobre la base de 2017, el país seguiría manteniendo un esquema atrasado. "El año base argentino (2004) quedó lejos de sus pares, cuyo promedio es 2019, con Chile y Uruguay como los únicos países con actualizaciones pospandemia", detalla el informe.

El documento advierte que esta situación complejiza la comparación internacional de precios, especialmente en un contexto en el que, en apenas tres meses, la inflación local supera lo que países como Brasil, Chile o Uruguay registran en un año completo.