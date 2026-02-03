La Municipalidad de Catamarca confirmó el cronograma de haberes

En el marco de la planificación financiera para el inicio del año, la Municipalidad ha oficializado el cronograma de pagos correspondiente a los salarios del mes de enero de 2026. Esta medida busca brindar previsibilidad a los trabajadores municipales tras el cierre del primer mes del ejercicio fiscal, asegurando el cumplimiento de las obligaciones salariales en tiempo y forma según lo estipulado por las autoridades locales.

Alcance y beneficiarios del pago

El esquema de haberes informado por la administración municipal tiene un alcance integral, contemplando a la totalidad de la fuerza laboral que presta servicios en la ciudad. El cronograma establecido para este jueves 5 de febrero incluye específicamente a los siguientes sectores:

Personal de planta permanente .

. Beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja .

. Personal bajo la modalidad de contratos de locación de obra.

Esta cobertura garantiza que tanto los agentes de carrera como los trabajadores insertos en programas de asistencia y contratos técnicos puedan acceder a sus haberes de manera simultánea, unificando el proceso administrativo de liquidación.

Modalidad y horarios de atención

Para el cumplimiento del pago, el municipio ha dispuesto una logística de cobro presencial. Los beneficiarios deberán dirigirse a las cajas correspondientes para percibir sus haberes por ventanilla. Con el fin de agilizar el flujo de personas y garantizar un proceso ordenado, se han fijado dos turnos de atención durante la jornada del jueves:

Turno Mañana: De 8:00 a 13:00 horas.

De 8:00 a 13:00 horas. Turno Tarde: De 14:00 a 16:00 horas.

Desde la gestión municipal se ha hecho especial hincapié en la necesidad de que cada trabajador respete estrictamente los horarios asignados. Esta recomendación técnica tiene como objetivo central evitar demoras innecesarias, prevenir la saturación de las ventanillas y asegurar que el proceso de pago se desarrolle con total normalidad y eficiencia para todos los agentes involucrados.