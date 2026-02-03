Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $40.000.000 en Catamarca

Los préstamos personales son una herramienta para cubrir gastos imprevistos, ordenar las finanzas o encarar proyectos que requieren liquidez inmediata.

En febrero de 2026, bancos como BBVA, Banco Nación y Banco Provincia mantienen activas distintas líneas de crédito, con montos elevados, tasas diferenciadas y requisitos que varían según el perfil crediticio de cada solicitante.

Préstamo personal del Banco BBVA

El BBVA ofrece préstamos personales de hasta $40.000.000 a través de sus canales digitales y hasta $70.000.000 mediante atención en sucursales. El plazo máximo es de 60 meses. Esta línea está orientada a empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que ya sean clientes del banco.

Tasas vigentes:

TNA: 135%

TEA: hasta 259,42%, según el historial crediticio del solicitante

Requisitos principales:

Edad: entre 18 y 74 años

Antigüedad laboral: 3 meses si el sueldo se acredita en BBVA, 1 año si el sueldo no se acredita en la entidad, 1 año para profesionales independientes, 2 años para monotributistas o comerciantes.

Ingreso mínimo: $308.200 mensuales

La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto

Así es este préstamo (Foto: BBVA).

Características destacadas:

Sistema de amortización francés

Tasa fija durante todo el préstamo

Monto mínimo: $1.000

Monto máximo: $40.000.000 online o $70.000.000 en sucursal

Cómo solicitarlo:

Ingresar al simulador del BBVA Elegir el monto y el plazo Completar los datos personales Aceptar las condiciones Enviar la solicitud. Si es aprobada, el dinero se acredita de forma inmediata

Préstamo personal del Banco Nación

El Banco Nación permite solicitar $40.000.000, dentro de un tope general de $100.000.000. Está disponible para empleados, monotributistas y trabajadores autónomos, con plazos de financiación de hasta 72 meses.

Condiciones para quienes cobran haberes en el banco:

TNA: 55%

TEA: 71,22%

CFT con TEA: 91,11%

La cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos netos

Se evalúa el nivel de endeudamiento total del solicitante

Las características de este préstamo (Foto: BNA).

Cómo gestionarlo:

Presentar DNI y comprobantes de ingresos Adjuntar el Certificado de Cumplimiento Censal, si corresponde Realizar el trámite online o de manera presencial Tras la aprobación, el dinero se deposita directamente en la cuenta del solicitante

Préstamo personal del Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, con un plazo máximo de devolución de 72 meses. Están dirigidos a empleados del sector privado, trabajadores estatales y jubilados que perciban sus haberes en la entidad.

Condiciones del préstamo:

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Tasa fija anual: 98%

Ejemplo: por cada $100.000 solicitados a 72 meses, la cuota es de aproximadamente $8.680,95

La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

De esta manera es el crédito (Foto: Banco Provincia).

Cómo solicitarlo: