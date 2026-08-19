Billeteras virtuales: cuáles son las opciones que más rinden en agosto

El uso de las billeteras virtuales continúa creciendo como una herramienta para administrar el dinero de todos los días. Una de las razones es la posibilidad de generar rendimientos sobre los saldos disponibles mientras los fondos permanecen líquidos, a diferencia de lo que ocurre con un plazo fijo tradicional.

Actualmente, las principales aplicaciones financieras ofrecen dos tipos de instrumentos para remunerar los saldos: los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y los Fondos Comunes de Inversión de Renta Mixta (FCI RM).

Sin embargo, no todas las alternativas funcionan de la misma manera. Algunas ofrecen un rendimiento variable, mientras que otras garantizan una tasa determinada bajo ciertas condiciones o hasta un monto específico.

¿Cuáles son las billeteras virtuales que más pagan en agosto?

Dentro de las alternativas con rendimiento variable, el relevamiento muestra a Ualintec Ahorro Pesos, Clase A, como la de mayor porcentaje: 20,07 %TNA. Lemon y Macro Pionero Pesos Clase A y Toronto Ahorro tienen el mismo número. Más abajo, se encuentran:

Supervielle: 19,71% TNA.

19,71% TNA. Global66, Compass Liquidez - Clase A: 19,52% TNA.

19,52% TNA. Prex: 19,34% TNA.

19,34% TNA. Claro Pay: 19,34% TNA.

19,34% TNA. CencoPay: 19,34% TNA.

19,34% TNA. Adcap: 19,34% TNA.

19,34% TNA. Personal Pay: 18,98% TNA.

18,98% TNA. IEB+: 18,98% TNA.

18,98% TNA. ICBC: 18,98% TNA.

18,98% TNA. Cocos Ahorro: 18,98% TNA.

18,98% TNA. Mercado Pago: 18,61% TNA.

18,61% TNA. LB Finanzas: 18,25% TNA.

Al tratarse de rendimientos variables, la tasa puede modificarse según el comportamiento del mercado.

¿Qué billeteras ofrecen un rendimiento garantizado?

También existen opciones que ofrecen tasas garantizadas bajo determinadas condiciones. En este grupo, Ualá Plus 2 presenta una TNA del 24%, con un rendimiento de hasta $1 millón. Ualá Plus 1, por su parte, ofrece una TNA del 21%, también con un límite de $1 millón. Cresium ofrece una TNA del 20,3%, aunque esta alternativa está disponible únicamente para personas jurídicas. En tanto, Supervielle ofrece una TNA del 14,5%, con un rendimiento de hasta $1 millón para clientes de Plan Sueldo.

¿Qué cuentas remuneradas tienen tasas fijas?

Entre las cuentas remuneradas y billeteras con tasa fija garantizada, las opciones relevadas son:

Banco BICA: 22% TNA en Cuenta Positiva 4, hasta $750.000.

22% TNA en Cuenta Positiva 4, hasta $750.000. Carrefour Banco: 20% TNA. Permite ingresar $4.468.800 por mes.

20% TNA. Permite ingresar $4.468.800 por mes. Fiwind: 20% TNA. La bonificación está sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. La billetera tiene un límite de $750.000.

20% TNA. La bonificación está sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. La billetera tiene un límite de $750.000. Banco BICA: 19% TNA en Cuenta Positiva 3, para saldos de $750.001 hasta $2.250.000.

19% TNA en Cuenta Positiva 3, para saldos de $750.001 hasta $2.250.000. Frascos Naranja X: 18% TNA, con rendimiento según el plazo elegido: 7, 14 o 28 días.

18% TNA, con rendimiento según el plazo elegido: 7, 14 o 28 días. Ualá: 18% TNA, con un límite de $1 millón para la cuenta remunerada.

18% TNA, con un límite de $1 millón para la cuenta remunerada. Naranja X: 18% TNA, con un límite de $1 millón para la cuenta remunerada.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de elegir una billetera?

La tasa de rendimiento no es el único factor que determina cuál es la alternativa más conveniente. También resulta necesario observar si la tasa es variable o garantizada, cuál es el monto máximo que puede generar rendimiento y qué condiciones establece cada aplicación.

En algunos casos, una tasa más elevada se encuentra limitada a un determinado monto. En otros, el rendimiento depende de condiciones especiales o puede estar sujeto a modificaciones. Por eso, para quienes buscan mantener los pesos disponibles y obtener al mismo tiempo un rendimiento diario, comparar la TNA, los límites y las condiciones de cada alternativa resulta fundamental.