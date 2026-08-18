Un gremio cerró un nuevo aumento: el salario mínimo será de más de $2.500.000

El gremio de los trabajadores bancarios cerró un nuevo aumento paritario y los empleados que se inician en el rubro cobrarán en julio más de $2.500.000 de sueldo.

La Asociación Bancaria dio a conocer la actualización del orden del 2,1% sobre el mes de julio del presente año.

En consecuencia, el sueldo inicial de los empleados bancarios sobrepasa los $2.500.000. Lo propio sucede cuando al salario se le suma el monto por la participación en las ganancias.

Según La Bancaria, el sueldo inicial de un asalariado bancario en julio llega a los $2.463.354,74 y se le suman $71.219,54 en concepto de participación en las ganancias, redondeando el sueldo en los $2.534.977,22.

La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial de la Asociación Bancaria que conduce el Secretario General, Sergio Palazzo, en el que expresan de este modo "garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

¿Qué dice el comunicado oficial de La Bancaria?

"Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de julio de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2025".

"Se continuará durante el mes de agosto de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026".

"De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".



