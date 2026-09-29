Caputo: "No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos para eso"

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el rumbo económico del Gobierno y aseguró que no espera un escenario de volatilidad cambiaria durante 2027, pese a tratarse de un año electoral.

"No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar", afirmó el jefe de Hacienda durante una exposición ante empresarios. La definición estuvo acompañada por una defensa de los resultados fiscales y monetarios alcanzados bajo el actual esquema económico. Caputo sostuvo que el modelo tiene capacidad para continuar generando dólares y que esa característica permite brindar un marco de previsibilidad para las empresas.

"Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Este es un modelo duradero que hay que apoyarlo", señaló.

El planteo del ministro se produjo en un contexto marcado por las expectativas vinculadas con el próximo año electoral y por las discusiones en torno al comportamiento del dólar. Frente a ese escenario, Caputo buscó transmitir confianza respecto de la continuidad del esquema económico y de su capacidad para atravesar el período electoral.

El viaje a París y la búsqueda de inversiones

Las declaraciones del ministro se conocieron a pocas horas de su viaje a París, donde participará junto al presidente Javier Milei de una nueva edición del Argentina Week.

El objetivo del viaje es acelerar la llegada de inversiones al país y, al mismo tiempo, consolidar el vínculo con los gobernadores. La comitiva oficial que viajará a Francia estará integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno nacional, además de autoridades provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La delegación nacional estará conformada por:

Karina Milei , secretaria General de la Presidencia.

, secretaria General de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Pablo Quirno , ministro de Relaciones Exteriores.

, ministro de Relaciones Exteriores. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación.

, ministro de Desregulación. Juan Bautista Mahiques , ministro de Justicia.

, ministro de Justicia. Mario Lugones , ministro de Salud.

, ministro de Salud. Fabián Fernández , secretario de Comunicación y Medios.

, secretario de Comunicación y Medios. Santiago Bausili , titular del Banco Central.

, titular del Banco Central. José Luis Daza, viceministro de Economía.

A ellos se sumarán gobernadores y autoridades provinciales:

Rolando Figueroa , de Neuquén.

, de Neuquén. Ignacio Torres , de Chubut.

, de Chubut. Alberto Weretilneck , de Río Negro.

, de Río Negro. Alfredo Cornejo , de Mendoza.

, de Mendoza. Rogelio Frigerio , de Entre Ríos.

, de Entre Ríos. Gustavo Sáenz , de Salta.

, de Salta. Juan Pablo Valdés , de Corrientes.

, de Corrientes. Leandro Zdero , de Chaco.

, de Chaco. Carlos Sadir , de Jujuy.

, de Jujuy. Marcelo Orrego , de San Juan.

, de San Juan. Raúl Jalil , de Catamarca.

, de Catamarca. Claudio Vidal , de Santa Cruz.

, de Santa Cruz. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

El viaje, de acuerdo con lo señalado en la información oficial, tendrá como uno de sus ejes la búsqueda de nuevas inversiones y la consolidación del vínculo entre la administración nacional y los gobiernos provinciales.

Crítica contra quienes reclaman una devaluación

Durante su exposición ante empresarios, Caputo también cuestionó con dureza a quienes plantean la necesidad de una devaluación.

El ministro calificó a quienes sostienen esa posición como "momias que quieren una Argentina pobre" y sostuvo que, desde su perspectiva, detrás de esos planteos existe una visión de país diferente a la que impulsa el Gobierno. Caputo afirmó que quienes reclaman una devaluación son "momias que realmente piensan en sí mismos" y que pretenden una Argentina en la que los empresarios puedan pagar "salarios pobres", acompañada por una economía cerrada y precios subsidiados.

"Nosotros no queremos eso", remarcó el funcionario.

La discusión cambiaria quedó así vinculada por el ministro con el modelo económico que el Gobierno busca sostener y con su concepción sobre la evolución de los salarios, la productividad y las condiciones necesarias para la inversión.

El cuestionamiento a Axel Kicillof

En otro tramo de su exposición, Caputo apuntó directamente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a partir de sus posiciones respecto de los salarios y la productividad.

"La productividad no se genera pagándole sueldos de US$300 a los obreros. Esa es la Argentina que quiere el gobernador bonaerense. Kicillof quiere pobre a la gente. Y nosotros queremos una Argentina con salarios competitivos", afirmó. La crítica se inscribió en la discusión que el ministro planteó sobre el modelo económico y las condiciones laborales. Caputo contrapuso la idea de salarios bajos con el objetivo que atribuyó al Gobierno de alcanzar salarios competitivos.

De esta manera, el funcionario volvió a presentar la discusión sobre el tipo de cambio y los salarios como parte de una diferencia más amplia entre dos modelos económicos.

Confianza en las elecciones de 2027 y nuevas reformas

Caputo también manifestó confianza respecto de las perspectivas electorales del Gobierno y anticipó un triunfo de Javier Milei en 2027.

El ministro aseguró que, en caso de obtener un segundo mandato, el Presidente avanzará con nuevas transformaciones y sostuvo que todavía existe una agenda de reformas de gran alcance. "Vamos a seguir aprobando leyes. Ni se imaginan las reformas que tenemos en la cabeza que va a implementar nuestro presidente, si tiene cuatro años más de mandato", afirmó.

La declaración expone una expectativa de continuidad política del actual Gobierno y vincula esa eventual continuidad con la posibilidad de avanzar sobre nuevas reformas.