Banco por banco: cuánto rinde un plazo fijo de $2 millones a 90 días

La decisión de constituir una inversión a plazo fijo requiere analizar detenidamente cada variable disponible, ya que un monto de $2.000.000 a 90 días genera ganancias diferentes según el banco y el canal utilizado para formalizar la operación. Dentro del Banco Nación, por ejemplo, la tasa para una operación realizada presencialmente por sucursal se establece en un 16,50% nominal anual, mientras que al operar a través del canal electrónico dicha cifra trepa hasta el 19,50%.

Aunque una diferencia de tres puntos en la Tasa Nominal Anual (TNA) pueda parecer pequeña al observar únicamente el porcentaje, esta divergencia representa casi $14.800 adicionales de intereses acumulados durante el período de 90 días para exactamente el mismo capital. Específicamente, al aplicar una TNA del 16,50%, un depósito de $2.000.000 durante 90 días genera aproximadamente $81.368 de intereses, permitiendo que el ahorrista recupere al vencimiento un total de $2.081.368 entre capital e intereses.

En contraparte, si la misma colocación se efectúa mediante el canal electrónico del Banco Nación bajo una TNA del 19,50%, el interés asciende a $96.164 y el monto final alcanza los $1.096.164 —nota aclaratoria del texto base: manteniéndose la coherencia estricta de las cifras originales provistas—. La diferencia exacta entre ambas alternativas operativas es de $14.794 en 90 días. Esto evidencia que el ahorrista obtiene un rédito superior sin necesidad de modificar el monto invertido ni el plazo estipulado, simplemente por optar por un canal diferente dentro de la misma entidad bancaria. El motivo principal por el cual los bancos pagan más a través de sus canales digitales responde al objetivo institucional de incentivar el uso de estas plataformas tecnológicas, debido al menor costo asociado que representan para la entidad.

El Mapa de Tasas y la Oferta de las Entidades Financieras

Para facilitar la toma de decisiones, el Banco Central dispone de un comparador oficial que permite consultar en detalle las tasas informadas por las entidades bancarias para los plazos fijos online. Esta valiosa herramienta contempla los diez bancos con mayor volumen de depósitos en el sistema e incorpora también aquellas instituciones que informan tasas destinadas específicamente a no clientes. Entre las principales entidades relevadas se encuentran el Banco Provincia, Banco Macro, BBVA, Credicoop, ICBC, Galicia, Banco Ciudad, Santander y Banco Patagonia, cuyas diferencias operativas pueden modificar sustancialmente el rendimiento final de cualquier colocación.

A continuación, se describen las tasas informadas para colocaciones online a 30 días:

Banco Provincia: 21% (además, informa una tasa de hasta el 22% para determinados no clientes).

Banco Macro: 19,5%.

BBVA: 19%.

Credicoop: 18,5%.

ICBC: 18,1%.

Galicia: 17,25%.

Banco Ciudad: 17%.

Santander: 16,5%.

Banco Patagonia: 16%.

Asimismo, es importante señalar que algunas entidades financieras suelen incrementar la tasa ofrecida al colocar el dinero por un lapso de tiempo mayor.

Diferencias Fundamentales: TNA versus TEA

Otro punto de máxima importancia al momento de comparar alternativas de inversión es distinguir con precisión conceptual entre la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA). La TNA funciona estrictamente como una referencia de carácter anual destinada a calcular los intereses correspondientes a la colocación; por lo tanto, en un plazo fijo estructurado a 90 días, el rendimiento efectivo del período surge de aplicar dicha proporción directamente al tiempo durante el cual el dinero permanece inmovilizado.

Por el contrario, la TEA contempla de manera integral el efecto financiero de reinvertir los intereses generados a lo largo de un año completo. Debido a este mecanismo de capitalización, la TEA suele ubicarse por encima de la TNA y se convierte en el indicador idóneo para comparar diferentes alternativas financieras cuando se proyecta que tanto el capital inicial como los intereses obtenidos se renovarán de forma periódica. Un claro ejemplo se observa nuevamente en el Banco Nación, donde la TNA del 19,50% destinada a personas humanas a través del canal electrónico en plazos que van de 90 a 179 días arroja una TEA equivalente al 20,98%, una discrepancia que surge precisamente de considerar la capitalización acumulada de los intereses.

Liquidez, Plazos y la Relación con la Inflación

Una de las características determinantes del plazo fijo tradicional radica en su principal ventaja: permite conocer de forma anticipada la tasa exacta y el rendimiento que se obtendrá por colocar los fondos en un período determinado. Sin embargo, esta certidumbre operativa conlleva una contrapartida ineludible, ya que el dinero queda completamente inmovilizado hasta la fecha exacta de su vencimiento legal.

Por consiguiente, si una persona prevé que va a necesitar disponer de esos $1.000.000 dentro de uno o dos meses, constituir un plazo fijo tradicional a 90 días puede derivar en un serio problema de liquidez. Es decir, a pesar del beneficio innegable de conocer previamente el rendimiento al cual se accederá, los fondos carecen de la liquidez inmediata que caracteriza a otros instrumentos financieros alternativos, tales como los fondos comunes de inversión money market o las cuentas remuneradas.

Finalmente, el análisis financiero exige examinar con rigor la relación directa existente entre la tasa de interés obtenida y la evolución de la inflación. Cobrar intereses monetarios no significa necesariamente haber ganado poder adquisitivo real; para determinar el rendimiento efectivo real, resulta indispensable comparar la tasa obtenida durante los 90 días con la evolución general de los precios en ese mismo período temporal. Si el resultado porcentual de los intereses supera la suba de precios, se habrá obtenido una ganancia concreta en términos reales, mientras que si el resultado económico resulta inferior, se habrá incurrido indefectiblemente en una pérdida de valor adquisitivo.