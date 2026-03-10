El dólar perfora los $1.400 y se desploma el riesgo país

La plaza financiera argentina transitó este martes bajo un clima de marcada estabilidad operativa. Tras las fluctuaciones observadas a comienzos de la semana, las múltiples versiones de la divisa estadounidense registraron contracciones en sus valores. El foco de atención se situó en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde el volumen negociado experimentó un incremento hasta alcanzar los USD 458 millones.

En este escenario, el tipo de cambio mayorista cedió 16 pesos, cerrando la jornada en los $1.400, lo que representa una caída del 1,13% respecto al cierre de la sesión anterior. Esta cotización resulta estratégica para el esquema monetario vigente, ya que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha establecido el tope máximo de la banda cambiaria en $1.623,48. Con estos valores, la divisa mayorista se ubica a una distancia del 15,96% respecto de su límite superior, otorgando un margen de maniobra de $223,48 antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para corregir la cotización dentro del rango permitido.

El analista financiero Javier Giordano resumió la dinámica del día destacando que, mientras el volumen operado general aumentó, en la D30A6 se produjo un desplome, situándose por debajo de los USD 14 millones. Esta retracción de los precios oficiales ofrece un respiro al equipo económico, alejando al dólar de los techos de intervención en un momento de alta sensibilidad financiera.

Comportamiento del segmento minorista y el mercado informal

La tendencia bajista se replicó de manera consistente en los mostradores. El tipo de cambio minorista de referencia descendió 15 pesos durante la jornada, posicionándose en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra. Según la información relevada, estos valores se mantuvieron estables en el mercado formal, en un contexto donde los inversores han desplazado parte de su interés hacia el escenario internacional, monitoreando con atención el conflicto en Medio Oriente.

En sintonía con la estabilidad de los billetes oficiales, el dólar blue —la cotización que rige en el segmento informal de la Ciudad de Buenos Aires— también redujo su valor en cinco pesos. De acuerdo con información de Reuters, la divisa informal se comercializa actualmente a $1.420 para la venta y se adquiere a $1.400 por unidad para la compra. Esta paridad entre el blue y el minorista refuerza la percepción de una brecha controlada durante la sesión de hoy.

La dinámica de los dólares bursátiles y financieros

El segmento de los dólares financieros, herramientas clave para los inversores que operan por fuera de los canales oficiales a través del sistema financiero, también mostró signos de alivio. En lo que respecta a estas cotizaciones, la jornada cerró con las siguientes referencias técnicas:

Dólar MEP: Cedió hasta posicionarse en los $1.421,05 . Este valor surge de la compra de títulos en pesos y su posterior venta en dólares en el mercado local.

Cedió hasta posicionarse en los . Este valor surge de la compra de títulos en pesos y su posterior venta en dólares en el mercado local. Contado con Liquidación (CCL): Cayó a $1.465,24 . Su cotización se obtiene mediante la compraventa de instrumentos en pesos que luego se liquidan en el exterior a cambio de moneda extranjera.

Cayó a . Su cotización se obtiene mediante la compraventa de instrumentos en pesos que luego se liquidan en el exterior a cambio de moneda extranjera. Volumen total MLC: Alcanzó los USD 458 millones .

Alcanzó los . Margen de suba mayorista: Se mantiene en 223,48 pesos restantes hasta el límite superior de la banda.

Ambos mecanismos, tanto el MEP como el CCL, permitieron a los actores del mercado acceder a divisas mediante la operatoria con títulos públicos, reflejando una demanda que, por el momento, no presiona al alza los precios.

Descenso del riesgo país y mejora en los bonos soberanos

Uno de los datos más significativos de este martes fue la retracción del riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan que mide la sobretasa que debe pagar Argentina frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos. El índice experimentó un descenso de 26 unidades, situándose en los 557 puntos básicos. Esta reducción responde directamente a una mejora en la cotización de los bonos soberanos argentinos, enmarcada en una perspectiva positiva que alcanzó tanto al mercado local como a las principales bolsas globales.

El riesgo país es una métrica vital, ya que refleja la confianza de los inversores en la capacidad de pago de la deuda. Cuando el rendimiento de los bonos locales se aleja del de los bonos estadounidenses (considerados libres de riesgo), se interpreta como un signo de desconfianza y un obstáculo para el crédito externo. Con los niveles actuales, si el Estado quisiera captar fondos internacionales, debería ofrecer tasas superiores al 9% anual en dólares, un costo que se considera elevado para la administración de las finanzas públicas.

Estrategia de deuda: El plan de Luis Caputo

Ante este panorama, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha ratificado su intención de disminuir la "dependencia con Wall Street". El equipo económico descarta, por ahora, la posibilidad de endeudarse a las tasas internacionales actuales. Para sortear esta dificultad y cubrir los compromisos financieros, se impulsa la emisión de un bono quincenal en dólares destinado exclusivamente al mercado local. El objetivo de esta maniobra es captar USD 2.000 millones, fondos que se destinarán íntegramente a cubrir un pago de deuda superior a los USD 4.200 millones previsto para el mes de julio, consolidando una estrategia de financiamiento interno ante un mercado externo que aún presenta desafíos de costos.