Cerraron casi 22 mil empresas en lo que va de la gestión de Javier Milei

El tejido productivo argentino atraviesa una contracción profunda desde la asunción presidencial de Javier Milei. Los datos oficiales publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) revelan que el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. En términos concretos, se trata de 21.938 empresas menos, un promedio de 30 cierres por día.

La magnitud del retroceso coloca al entramado empresarial en la antesala de las 22.000 firmas cerradas en apenas dos años, configurando una tendencia negativa que atraviesa múltiples sectores y tamaños de empresas.

Una caída sostenida desde fines de 2023

El punto de partida fue el cierre de 2023 con 512.357 empleadores registrados. A partir de allí se produjo una caída pronunciada hasta mediados de 2024, fenómeno vinculado a la devaluación y al ajuste fiscal conocido como la "motosierra", con un impacto particular en la construcción.

Hacia diciembre de 2024, el número de empresas se ubicó en 499.682, evidenciando una desaceleración en el ritmo de caída, aunque sin revertir la tendencia general. El último dato disponible —noviembre de 2025— confirma que el total descendió a 490.419 empleadores.

Solo en noviembre último se registró el cierre de 892 empleadores, y en los primeros 11 meses de 2025 la pérdida neta acumulada alcanzó los 9.722 empleadores.

Los sectores más afectados

En base a los datos de la SRT, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un desglose sectorial que permite identificar los rubros con mayores pérdidas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

En términos absolutos, los sectores más golpeados fueron:

Transporte y Almacenamiento: 5.239 empresas menos.

Comercio mayorista y minorista: 4.593 menos.

Servicios inmobiliarios: 3.101 menos.

Industria manufacturera: 2.436 menos.

Servicios profesionales, científicos y técnicos: 2.315 menos.

En términos relativos, el sector más afectado también fue Servicios de transporte y almacenamiento, con una caída del 13,3% en la cantidad total de empleadores.

Le siguieron:

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales: -12,3%.

Servicios Inmobiliarios: -10,5%.

Construcción: -8%.

La distribución sectorial muestra que el impacto no se limita a una actividad específica, sino que atraviesa tanto servicios como producción industrial y comercio, pilares tradicionales del empleo registrado.

El tamaño de las empresas: el peso de las pymes

El análisis por tamaño empresarial revela un dato estructural. Durante los primeros 24 meses de gestión, las empresas de hasta 500 trabajadores concentraron el 99,63% del total de los cierres, con 21.856 firmas menos.

En contraste, los empleadores con más de 501 trabajadores representaron apenas el 0,37% de los casos, equivalente a 82 empresas.

En términos relativos:

Empresas con más de 500 trabajadores: -4,54%.

Empresas con hasta 500 trabajadores: -4,28%.

Aunque la proporción de cierres es abrumadoramente mayor entre las firmas más pequeñas, la variación porcentual muestra que el retroceso afectó de manera generalizada a todos los tamaños.

Una conclusión del Informe de Trabajo agrega un elemento clave: el 34% de los cierres registrados en los últimos cuatro trimestres (del tercer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025) correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad. Esto indica que una proporción relevante de nuevas firmas no logra consolidarse y supera apenas un ciclo de vida corto antes de abandonar el mercado.

Más de 290.600 empleos perdidos

El deterioro empresarial se tradujo directamente en el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el número de trabajadores registrados cayó de 9.857.173 a 9.566.573, una reducción de 290.600 puestos de trabajo, equivalente al 2,77% del total.

Según el CEPA, esto representa 400 trabajadores menos por día desde la asunción presidencial.

En términos absolutos, los sectores con mayores pérdidas de empleo fueron:

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: 130.149 trabajadores menos.

Industria manufacturera: 72.955 menos.

Construcción: 71.573 menos.

Servicios profesionales, científicos y técnicos: 14.774 menos.

Actividades administrativas y servicios de apoyo: 13.392 menos.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 15% en el empleo registrado. Le siguieron:

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales: -7,7%.

Servicios inmobiliarios: -7,3%.

El termómetro del empleo en casas particulares

El empleo en casas particulares ofrece una lectura sensible del contexto económico. Entre noviembre de 2023 y noviembre del año anterior, la cantidad de trabajadores pasó de 629.660 a 602.868, lo que implica 26.792 personas menos, equivalente a 36 puestos diarios perdidos.

El CEPA subrayó que este sector funciona como un indicador temprano de crisis: al no contar con la protección de grandes estructuras empresariales ni convenios colectivos fuertes, reacciona con rapidez ante ajustes en el gasto de los hogares. Cuando cae el empleo formal en este segmento, se interpreta como señal de reducción del consumo y aumento del trabajo no registrado.