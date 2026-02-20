ANSES Catamarca paga un triple refuerzo: requisitos y cómo cobrarlo

Febrero es, para los hogares con chicos en edad escolar, el mes más exigente del año. La lista de útiles, la ropa, el calzado y los materiales especiales empujan el presupuesto familiar a niveles difíciles de sostener. En ese contexto, para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la clave no pasa solo por el haber mensual, sino por saber combinar los beneficios disponibles.

Este 2026, la ANSES ofrece un esquema que permite sumar ingresos y destinarlos estratégicamente a los gastos escolares. Se trata de un "triple beneficio" que incluye el monto actualizado de la AUH, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y el pago de la Ayuda Escolar Anual, al que se agrega el Complemento Leche en los casos que corresponda. La articulación de estos componentes es lo que puede marcar la diferencia en el inicio del ciclo lectivo.

AUH en febrero: cuánto se cobra con el aumento

Con el incremento del 2,85% aplicado en febrero, el monto de la AUH volvió a actualizarse por movilidad. Como ocurre todos los meses, se deposita el 80% del total, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta, un requisito indispensable para acceder al monto acumulado.

Los valores vigentes son:

AUH por hijo (80%): $103.276,80

AUH por hijo con discapacidad (80%): $336.315,20

Este ingreso constituye la base mensual del esquema y el primer componente para afrontar los gastos escolares. La lógica es clara: el haber regular garantiza liquidez inmediata, mientras que el porcentaje retenido funciona como un incentivo al cumplimiento de las condiciones establecidas.

En febrero, cuando los gastos se concentran y se multiplican, esta actualización adquiere un peso específico en la economía doméstica. Cada cifra representa la posibilidad de cubrir una mochila, un par de zapatillas o los materiales específicos que exige cada nivel educativo.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que libera ingresos para útiles y ropa

Aunque su destino formal es la compra de alimentos, el impacto real de la Tarjeta Alimentar en el presupuesto familiar va más allá. Al cubrir una parte importante del gasto en comida, permite liberar recursos de la AUH para destinarlos a otros consumos esenciales vinculados al inicio de clases, como útiles, guardapolvos o mochilas.

En febrero, los montos se mantienen sin cambios:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El depósito se realiza automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Esta mecánica simplifica el acceso y evita demoras en un mes donde cada día cuenta.

La importancia del refuerzo radica en su efecto indirecto: al sostener el consumo alimentario, reordena el presupuesto familiar y permite reasignar fondos hacia gastos escolares que, de otro modo, podrían resultar inaccesibles.

Complemento Leche: el extra para los más chicos

Las familias con hijos de hasta 3 años reciben además el plus del Plan de los 1000 Días, conocido como Complemento Leche. Tras el último ajuste, el monto ronda los:

$34.257 por cada menor

Se trata de un ingreso que muchas veces pasa desapercibido, pero que en esta época del año resulta clave para cubrir materiales específicos del nivel inicial. En hogares donde conviven niños pequeños con hermanos en edad escolar, este adicional puede equilibrar cuentas y aliviar la presión financiera.

Ayuda Escolar Anual: el pago más esperado para el inicio de clases

El desembolso más importante vinculado al ciclo lectivo llega con la Ayuda Escolar Anual, actualmente fijada en:

$85.000 por hijo

Este monto se acredita de forma masiva en marzo, pero tiene una condición fundamental: haber presentado el Certificado de Escolaridad. Quienes no hayan realizado ese trámite deben ingresar a Mi ANSES, dirigirse a la sección "Hijos" y verificar que el formulario esté cargado y aprobado. De lo contrario, el sistema no habilitará el pago.

La Ayuda Escolar representa el refuerzo más significativo en términos absolutos y funciona como un punto de apoyo central para la compra de insumos escolares, uniformes y otros gastos asociados al comienzo de clases.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH en la vuelta a clases

Cuando se combinan los beneficios, los ingresos cambian de manera significativa. El llamado "triple beneficio" —AUH, Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar— puede transformar la capacidad de respuesta de los hogares frente al calendario escolar.

Por ejemplo, una familia que percibe:

AUH por dos hijos

Tarjeta Alimentar para dos hijos

Ayuda Escolar por dos hijos

Puede acercarse a los $400.000 destinados a cubrir gastos básicos y el inicio del ciclo lectivo.

En un mes donde cada compra impacta en el presupuesto, la clave no está únicamente en el monto individual de cada prestación, sino en la combinación estratégica de todos los beneficios disponibles. Febrero, exigente por definición, encuentra así un esquema que busca amortiguar el impacto económico y sostener el acceso a la educación en condiciones más equitativas.