Estabilidad en el cierre de la semana: el dólar mantiene sus valores en un sábado sin actividad financiera

Este sábado 21 de febrero, el mercado financiero argentino transita una jornada de calma técnica. Al no existir actividad en las plazas formales ni en las bolsas de valores, las cotizaciones de la moneda estadounidense se mantienen sin variaciones respecto al último día hábil. En un contexto económico donde el seguimiento de la divisa es constante, los valores de cierre del viernes funcionan hoy como la referencia obligada para ahorristas e inversores.

La estabilidad cambiaria de este fin de semana largo para las pizarras se enmarca en un contexto macroeconómico reciente donde el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ha suministrado datos clave sobre la marcha de los precios. Según el organismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de enero 2026 fue del 2,9%, una cifra que el mercado analiza en conjunto con la evolución de los distintos tipos de cambio.

La brecha entre el oficial y el mercado informal

El dólar oficial, que regula el comercio exterior y sirve de base para diversos contratos, cerró su última jornada hábil en las pizarras del Banco Nación con una postura firme. La cotización se ubicó en $1345 para la compra y $1395 para la venta, manteniendo la tendencia que el Gobierno y la entidad monetaria han trazado para el mercado mayorista y minorista regulado.

Por su parte, el dólar blue, que opera en el circuito informal de cambios y suele reaccionar con mayor sensibilidad a las expectativas políticas y económicas, no presentó sobresaltos en su última rueda. Los valores de referencia para quienes operan en este mercado se sitúan este sábado en $1410 para la compra y $1430 para la venta. Esta paridad muestra una brecha controlada respecto al oficial, reflejando el comportamiento de la divisa informal durante los últimos días de la semana.

El comportamiento de los dólares bursátiles

Para los inversores corporativos y particulares que buscan dolarizar carteras a través de la compra y venta de bonos y acciones, los dólares financieros son el termómetro principal. El mecanismo bursátil, que permite acceder a moneda extranjera mediante operaciones en el mercado de capitales, cerró la semana con valores muy cercanos a los del mercado informal.

Al cierre del último día hábil, los valores fueron los siguientes:

Dólar MEP (o dólar Bolsa): $1406,81.

$1406,81. Dólar CCL (Contado con Liquidación): $1435,13.

Mientras el MEP es la vía más utilizada para la dolarización interna dentro del sistema financiero local, el CCL sigue siendo la herramienta predilecta para el movimiento de fondos entre cuentas locales y del exterior, lo que explica su cotización ligeramente superior.

Acceso mediante Home Banking y restricciones vigentes

A partir de la salida del cepo cambiario, la operatoria se ha simplificado para los usuarios bancarizados. Actualmente, las entidades permiten adquirir divisas directamente a través de sus plataformas digitales, aunque cada banco define sus propios horarios de operación. Los pasos técnicos para concretar la compra incluyen ingresar al home banking, verificar fondos, navegar hasta el menú de "Operaciones" (o Compra/venta de dólares), indicar el monto y confirmar tras aceptar los términos y condiciones.

Sin embargo, el Banco Central (BCRA) mantiene vigentes normativas de exclusión que los usuarios deben conocer para evitar sanciones o bloqueos en su capacidad de operar. La regla principal establece una incompatibilidad temporal entre los distintos mercados:

Incompatibilidad de 90 días: Aquellas personas que compren dólar oficial no podrán operar con dólares financieros ( MEP y CCL ) por un período de 90 días corridos.

Aquellas personas que compren no podrán operar con dólares financieros ( ) por un período de 90 días corridos. Restricción directa e indirecta: La disposición prohíbe concretar compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, ya sea por cuenta propia o de terceros, durante este plazo subsiguiente al acceso al mercado oficial.

Este entramado de regulaciones busca evitar el arbitraje entre las distintas cotizaciones y mantener la estabilidad de las reservas, en un sábado donde la atención sigue puesta en cómo reaccionará el mercado el próximo lunes tras conocerse la inflación de enero.