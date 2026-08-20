Council de las Américas: Milei buscará defender el rumbo de la economía

El presidente Javier Milei y parte de su gabinete se presentarán este jueves ante empresarios en un intento por transmitir confianza y despejar dudas en torno a la reactivación de la economía. El mandatario tendrá a su cargo el cierre de la 23° edición del Council de las Américas, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La jornada se desarrollará en el Alvear Palace Hotel desde las 9 y tendrá como eje el lema "Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina". A lo largo del encuentro participarán funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado, con exposiciones centradas en distintos aspectos de la economía y las oportunidades de inversión.

La apertura estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Posteriormente, a las 9.45, está prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo. La presencia del Presidente al cierre de la jornada estará vinculada con la necesidad del Gobierno de reforzar ante el sector empresarial el mensaje sobre el rumbo de la gestión y las perspectivas para la actividad económica.

Caputo y el mensaje sobre las inversiones

Antes del encuentro, Caputo destacó públicamente una reunión que mantuvo con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.

"Excelente reunión con Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores. También dialogamos sobre los proyectos de inversión y las oportunidades de negocios que ofrece la Argentina", expresó el ministro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El planteo expuesto por Caputo se vincula directamente con uno de los objetivos centrales del encuentro: presentar ante empresarios las reformas económicas que impulsa el Gobierno y las oportunidades de inversión que, según la administración, se abren en el país.

La jornada estará atravesada, de esta manera, por la discusión sobre la actividad económica, el acceso al financiamiento, las inversiones y los sectores considerados estratégicos para el crecimiento.

Minería, cobre y oro

Después de la apertura y de la exposición del ministro de Economía, el programa contempla un bloque dedicado a la minería. En ese panel participarán los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta, junto a empresarios vinculados con los sectores del cobre y el oro.

El lema elegido para esta edición del Council de las Américas pone precisamente a la minería en el centro de la discusión, al vincularla con la inversión, el desarrollo y las oportunidades para Argentina.

La participación de los gobernadores de Jujuy y Salta permitirá abordar el escenario de las provincias junto con representantes empresariales ligados a esas actividades.

Energía, otro de los ejes centrales

A las 11, la discusión continuará con un panel dedicado a la energía. Allí expondrán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut. Los mandatarios provinciales estarán acompañados por Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG.

La composición del panel reunirá así a representantes de gobiernos provinciales y empresarios vinculados con el sector energético, dentro de una jornada que busca poner sobre la mesa distintas oportunidades de inversión y desarrollo.

Una vez concluida esa instancia, será el turno de Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado, quien expondrá hasta las 12.15. Su participación se producirá además en medio de los cuestionamientos internos al ministro por el fracaso de la Ley de Tierras.

Después de Sturzenegger, tomará la palabra el canciller Pablo Quirno.

El crédito en dólares

En paralelo con el desarrollo del encuentro empresarial, el Gobierno puso en marcha este miércoles una medida destinada a impulsar el crecimiento de los créditos en dólares para empresas.

La modificación amplió el universo de compañías que pueden acceder a este tipo de financiamiento. Hasta ahora, el mecanismo estaba restringido a las empresas exportadoras, mientras que con la nueva medida alcanzará a cualquier tipo de compañía. El esquema contempla, además, una condición para las empresas que reciban estos financiamientos: deberán liquidar los dólares en el mercado oficial.

De acuerdo con el escenario planteado por el Gobierno, esa obligación generará una oferta adicional de divisas en el segmento oficial. Esa mayor disponibilidad de dólares podría contribuir a que el Gobierno mantenga la calma cambiaria.

El crecimiento del crédito en dólares aparece así como uno de los elementos que forman parte del mensaje económico que la administración buscará transmitir al sector empresarial durante la jornada.

La inflación mayorista y el mensaje de Milei

Otro de los datos que el Gobierno buscará utilizar como parte de su mensaje es la evolución de la inflación mayorista. El Indec informó que el índice registró una variación de 0,8% en julio, por debajo de la variación registrada durante junio.

Luego de conocerse el dato, Milei destacó el resultado y publicó una frase en la que resaltó el comienzo del mes: "Y al final julio empezó con cero". La desaceleración de la inflación forma parte de los principales argumentos que el Gobierno llevará ante los empresarios, junto con la ampliación del crédito en dólares y las perspectivas de inversión.

El objetivo será transmitir que el proceso de desinflación continúa y que ese escenario puede acompañar una recuperación de la actividad y una mejora en las condiciones de acceso al financiamiento.

El cierre estará a cargo del Presidente

El momento central de la jornada llegará a partir de las 12.30, cuando Javier Milei tenga a su cargo el cierre del Council de las Américas.

Se espera que el Presidente defienda el rumbo de la gestión y busque despejar dudas sobre la reactivación de la economía.

El discurso tendrá como telón de fondo un escenario en el que el Gobierno pondrá el acento en tres cuestiones principales: la recuperación de la actividad, el acceso al crédito y la continuidad del proceso de desinflación.