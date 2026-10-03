Nuevos créditos del Banco Nación: cuánto cuesta financiar el auto 0 km más barato del mercado

El Banco Nación ofrece líneas de crédito destinadas a la compra de autos 0 kilómetro y usados de hasta diez años, con condiciones que dependen tanto del plazo elegido como del vínculo del solicitante con la entidad. Para dimensionar el impacto de esas variables, puede tomarse como referencia el JMEV Easy 3, cuyo valor de $25.941.500 lo ubica como el modelo más económico del mercado según los datos utilizados para esta simulación.

El cálculo parte de un supuesto concreto: que el comprador decide financiar la totalidad del valor del vehículo mediante el préstamo prendario. No se trata, sin embargo, de una línea diseñada específicamente para ese modelo. El Banco Nación no otorga un crédito particular para el JMEV Easy 3, sino préstamos aplicables a la adquisición de cualquier vehículo 0 km, dentro de los montos y plazos establecidos por la entidad.

El funcionamiento se basa en el sistema francés, con amortización mensual. El monto mínimo disponible es de $1.000.000 y el máximo alcanza los $100.000.000. Para la modalidad de tasa fija en pesos, el plazo puede extenderse hasta 72 meses.

Entre las condiciones del financiamiento se encuentra la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de venta del vehículo, incluido el IVA. El alcance de esa financiación no contempla, sin embargo, el patentamiento ni otros gastos asociados a la operación.

La garantía exigida es a sola firma, por lo que no resulta necesario suscribir un pagaré ni constituir una prenda sobre el vehículo.

La cuota cambia según el plazo y el vínculo con el banco

La estructura del crédito presenta dos variables determinantes. Por un lado, está el plazo de devolución. Por otro, si el solicitante cobra sus haberes a través del Banco Nación. Esta segunda condición modifica directamente la tasa aplicada y, por esa vía, el importe de las cuotas y el ingreso neto necesario para acceder al financiamiento.

Para el JMEV Easy 3, cuyo valor de referencia es de $25.941.500, los cuatro escenarios posibles muestran diferencias concretas.

Cuando el solicitante tiene sus haberes acreditados en el Banco Nación y opta por devolver el préstamo en 36 meses, la cuota mensual alcanza los $1.351.650,58. La operación contempla una Tasa Nominal Anual (TNA) del 36% y un Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual del 53,40%. Para acceder a esta alternativa, el ingreso neto mínimo requerido es de $4.505.501,92.

Si el mismo financiamiento se lleva a 72 meses, manteniendo la acreditación de haberes en el Banco Nación, la cuota baja a $1.046.844,45 mensuales. La TNA y el CFT se mantienen en el 36% y 53,40%, respectivamente, mientras que el ingreso neto requerido desciende a $3.489.481,49, como consecuencia de la reducción del valor mensual de la cuota.

Qué ocurre cuando el sueldo no se acredita en Banco Nación

El escenario cambia para quienes no cobran sus haberes a través de la entidad. En este caso, las tasas son superiores y el impacto se refleja directamente en las cuotas.

A 36 meses, la cuota mensual asciende a $1.549.297,80. Para esta categoría, la TNA llega al 46% y el CFT efectivo anual al 72,30%. El ingreso neto exigido para acceder al crédito es de $5.164.325,98.

Al extender el préstamo hasta 72 meses, la cuota se reduce a $1.274.255,85 mensuales. Las tasas permanecen en los mismos niveles que para el plazo de 36 meses dentro de esta categoría: 46% de TNA y 72,30% de CFT efectivo anual. El ingreso neto requerido pasa a ser de $4.247.519,48.

Los cuatro escenarios pueden resumirse a partir de sus principales variables:

36 meses con haberes en Banco Nación: cuota de $1.351.650,58; TNA de 36%; CFT efectivo anual de 53,40%; ingreso neto mínimo de $4.505.501,92.

72 meses con haberes en Banco Nación: cuota de $1.046.844,45; TNA de 36%; CFT efectivo anual de 53,40%; ingreso neto mínimo de $3.489.481,49.

36 meses sin haberes en Banco Nación: cuota de $1.549.297,80; TNA de 46%; CFT efectivo anual de 72,30%; ingreso neto mínimo de $5.164.325,98.

72 meses sin haberes en Banco Nación: cuota de $1.274.255,85; TNA de 46%; CFT efectivo anual de 72,30%; ingreso neto mínimo de $4.247.519,48.

Plazos más largos, cuotas más bajas y un mayor desembolso final

La comparación permite identificar dos efectos centrales. El primero está relacionado directamente con el tiempo: pasar de 36 a 72 meses reduce de manera considerable la cuota mensual. Esa disminución también impacta sobre el ingreso neto mínimo requerido para acceder al crédito.

Pero la reducción de la cuota mensual no implica que el financiamiento termine representando un menor desembolso total. Por el contrario, el monto total finalmente pagado es mucho mayor cuando el préstamo se extiende a 72 meses. El plazo más extenso distribuye la devolución durante un período mayor y disminuye la exigencia mensual, pero incrementa el monto final de la operación.

El segundo factor determinante es la relación salarial con la entidad. En todos los plazos contemplados, quienes tienen sus haberes acreditados en el Banco Nación acceden a una TNA diez puntos porcentuales inferior respecto de quienes no cobran su sueldo en la entidad.

Esa diferencia de tasa se refleja en toda la estructura del crédito: quienes cobran sus haberes en el Banco Nación enfrentan cuotas mensuales más bajas y un menor ingreso neto exigido para calificar.

Así, el caso del JMEV Easy 3 permite observar cómo las condiciones del préstamo no dependen únicamente del precio del vehículo. Sobre un mismo monto financiado —$25.941.500—, el plazo y la acreditación de haberes modifican de manera directa tanto la cuota mensual como el nivel de ingresos requerido para acceder al crédito.