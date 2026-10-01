Salieron a la luz los mensajes hot entre Joaquín Levinton y su denunciante: "Te hago el pe..."

Este jueves en DDM (América TV) mostraron al aire los chats de Joaquín Levinton con la mujer que lo denunció por abuso sexual. El artista presentó esas conversaciones en la Justicia para defenderse de la acusación.

En los mensajes que él llevó a tribunales se evidencia que ella le insistía para verse y avanzar con el vínculo sentimental.

El periodista Martín Candalaft leyó el expediente del caso, que se abrió en 2023 cuando la presunta víctima se comunicó al 911 para realizar la denuncia contra el líder de Turf.

"El 4 de diciembre de 2024 llama por teléfono al 911. En aquella oportunidad, refirió haber mantenido una relación amorosa con Joaquín Levinton -a quien reconoce como cantante de la banda musical Turf-, entre los años 2015 y 2020. Indicó que el día 24/06/23 recibió un llamado telefónico por parte de Levinton, quien la invitó a la casa, aceptando la invitación. Que una vez en el domicilio, Levinton la obligó a tomar drogas y la abusó sexualmente", detalló el panelista.

"Cuando llega esta denuncia, la empiezan a buscar para ver si ella quería instar la acción penal. No la encuentran. Se presenta el abogado de Joaquín y presenta como prueba las capturas de las conversaciones entre ellos", siguió Candalaft.

Acto seguido, en el programa de Mariana Fabbiani compartieron los chats entre Joaquin y Paula, la presunta víctima. "Estos mensajes ocurrieon entre 2023 y principios del 2024", señaló el periodista.

En esos chats, con la investigación en curso, ella intentaba concretar un encuentro con el artista. "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. Mientras tanto podemos vernos a escondidas. Te hago el pe... de tu vida", le propone al cantante.

"Ojalá que esto pase, que podamos volver a tener una buena relación como la que teníamos. Beso", "Lamentablmente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia", le responde Joaquín en dichos mensajes.

"La jueza intenta rastrear a Paula. La logran encontraron y respondió: 'Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton'. Y esto consta en el expediente", concluyó el panelista.

Joaquín Levinton rompió el silencio en Intrusos tras la denuncia por abuso sexual

Joaquín Levinton enfrentó las cámaras luego de que trascendiera la denuncia por abuso sexual en su contra. En diálogo con Intrusos (América TV), el cantante de Turf se mostró afectado por la situación y expresó: "Es una mierda lo que me está pasando". Además, manifestó: "Solo quiero agradecer a la gente por el apoyo".

Sobre la denuncia y los pasos a seguir, Levinton evitó profundizar y explicó que aguardará las indicaciones de su representante legal. "Tengo que esperar que hable mi abogado para ver de qué se trata todo esto. Nada más", sostuvo. Finalmente, cerró: "No voy a hablar. Muchas gracias a la gente que cree en mí y por mandarme tantos mensajes lindos".