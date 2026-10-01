Catamarca bajo alerta amarilla: anuncian una jornada complicada por vientos severos

La provincia de Catamarca se encuentra en el centro de la escena climática nacional luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializara la emisión de una alerta amarilla por viento que afectará la totalidad del territorio provincial. Esta medida preventiva busca alertar a la ciudadanía sobre un fenómeno meteorológico de significativa intensidad que impactará con características bien diferenciadas según la región geográfica, exigiendo un análisis pormenorizado de las condiciones atmosféricas que se registrarán durante el transcurso del día.

El riguroso impacto en la zona cordillerana

Dentro del mapa de riesgos trazado para la jornada de mañana viernes 2 de septiembre, la zona cordillerana destaca por la severidad de los fenómenos asociados al sector oeste. En este sector montañoso, las proyecciones técnicas indican la presencia de vientos del sector oeste con velocidades sostenidas que oscilan entre 50 y 70 kilómetros por hora. Sin embargo, el factor de mayor cuidado radica en la intensidad de las ráfagas, las cuales pueden superar los 100 kilómetros por hora, con un impacto potenciado especialmente en los niveles más altos. Este complejo escenario físico no se limita únicamente a la fuerza mecánica del aire, sino que trae aparejados riesgos colaterales directos para la circulación y la seguridad, tales como:

Una notable reducción de visibilidad en rutas y caminos de altura.

La presencia de viento blanco.

La formación de ventiscas que complican aún más el panorama en los cordones cordilleranos.

El fenómeno del viento zonda en el resto del territorio

Por otra parte, el resto del área provincial experimentará un fenómeno meteorológico caracterizado por la irrupción del viento zonda. Las previsiones meteorológicas establecen que este viento se desplazará con velocidades ubicadas entre 30 y 45 kilómetros por hora, registrando ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora. Este clásico fenómeno regional trae consigo una serie de consecuencias ambientales y atmosféricas de marcada relevancia para las actividades cotidianas, destacándose:

Una sustancial reducción de visibilidad.

Un repentino aumento de temperatura.

La consolidación de condiciones muy secas en el ambiente.

El pronóstico detallado para la Capital provincial

En consonancia con el panorama general que atraviesa la provincia, el pronóstico para el viernes para la Capital presenta una evolución dinámica a lo largo de las distintas franjas horarias. Las condiciones atmosféricas transitarán por diferentes estados que demandan precaución en el ámbito urbano, configurándose de la siguiente manera:

Mañana: El cielo se presentará mayormente nublado.

Tarde: El escenario se tornará ventoso, marcado por la presencia de vientos del norte con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

Noche: Hacia el cierre de la jornada, el cielo quedará parcialmente nublado.

En lo que respecta al régimen térmico en la ciudad Capital para el viernes 2 de septiembre, los valores estimados contemplan una temperatura mínima de 13 grados y una temperatura máxima de 26 grados, completando así un cuadro climático desafiante que mantendrá a toda Catamarca bajo estricta vigilancia meteorológica.