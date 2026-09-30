Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar más de $400.000

El Ministerio de Capital Humano mantiene abierta la inscripción a Progresar Formación Profesional, la línea también conocida como Progresar Trabajo que permite acceder a una beca mientras se realizan cursos de capacitación en oficios.

La convocatoria continuará disponible hasta el 27 de noviembre de 2026, según estableció la Secretaría de Educación en la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial. A diferencia de otras líneas de Progresar, los interesados todavía tienen más de dos meses para anotarse.

La inscripción está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 24 años, pero Capital Humano amplió el límite hasta los 35 años para quienes no tengan un trabajo formal registrado. También existen excepciones de edad para determinados grupos.

Progresar Trabajo: quiénes pueden anotarse hasta los 35 años

El reglamento 2026 establece como edad general para acceder a Progresar Formación Profesional tener entre 18 y 24 años al cierre de la convocatoria.

Sin embargo, el límite se amplía hasta los 35 años para dos grupos:

Personas que no tengan trabajo formal registrado.

Personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años.

Además, no existe un límite máximo de edad para integrantes de comunidades indígenas o pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas y afrodescendientes o afroargentinas, siempre que acrediten la condición correspondiente.

Las personas interesadas deben ingresar en: https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribirme-en-progresar-trabajo

Cuáles son los requisitos de Progresar Trabajo 2026

No alcanza solamente con cumplir la condición de edad. La Secretaría de Educación fijó otros requisitos para acceder a la beca.

El postulante debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país, y contar con DNI.

Además:

Los ingresos del postulante no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Debe realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Tiene que solicitar la beca dentro del período de inscripción.

Los datos deben validarse previamente mediante Mi Argentina.

Es necesario finalizar correctamente la inscripción en la plataforma Progresar.

Capital Humano también informó que la evaluación socioeconómica estará a cargo de Anses, que verificará los ingresos de quienes soliciten acceder al programa.

Hasta cuándo está abierta la inscripción a Progresar

La inscripción a Progresar Formación Profesional comenzó el 27 de abril y permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

La fecha quedó establecida oficialmente en el artículo 3° de la Resolución 172/2026, firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Antes de solicitar la beca, el interesado debe estar inscripto en uno de los cursos de formación profesional habilitados. El trámite de Progresar se realiza de manera online.

Cuánto se cobra por Progresar Formación Profesional

Aunque el monto no es el eje de la convocatoria, la Resolución 172/2026 establece una beca de $35.000 mensuales para Progresar Formación Profesional.

Capital Humano precisó que el pago se extiende durante el tiempo que dure el curso o trayecto formativo. Los beneficiarios reciben inicialmente el 80% de la beca y el 20% restante se acredita una vez certificada la finalización de la capacitación.