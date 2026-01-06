Crisis en la industria textil: se perdieron más de 16.000 empleos en dos años

La industria textil argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. En los últimos dos años se perdieron más de 16.000 puestos de trabajo y el nivel de actividad alcanzado en octubre fue el más bajo de la última década, con una caída interanual del 24%, según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). Esta situación repercute de manera directa en provincias como Catamarca, donde el sector tiene un peso histórico en el entramado productivo y laboral.

De acuerdo con el informe de FITA, el sector textil y de la confección cuenta con unas 4.000 empresas y establecimientos en todo el país, distribuidos en distintas etapas del proceso productivo: hilandería, tejeduría, tintorería, acabado y provisión de insumos.

Producción en mínimos históricos y baja capacidad instalada

El relevamiento indicó que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 32,5%, con una caída de 4,6 puntos porcentuales respecto del mes anterior y de 15,3 puntos interanual. El nivel de actividad registrado resulta comparable con los meses más críticos de la pandemia.

Según el informe, la contracción del 24% interanual observada en octubre de 2025 fue significativamente mayor a la registrada por la industria en general, que retrocedió 2,9%. La baja se explicó principalmente por la caída en los rubros de tejidos, acabado de productos textiles e hilados de algodón.

Fuerte pérdida de empleo y suspensiones

El deterioro de la actividad se reflejó de manera directa en el empleo. En septiembre, los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizaron 105.000 puestos de trabajo formales, lo que representó 2.000 menos que en agosto y 8.000 menos que un año atrás.

Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 16.000 empleos. A esto se suman unos 12.000 trabajadores suspendidos, según informó FITA hace un mes. El empleo en el sector viene cayendo de forma continua desde hace dos años.

Inversiones, precios e importaciones

A pesar del escenario adverso, entre enero y noviembre de 2025 se realizaron inversiones en compra de maquinaria importada por USD 164 millones, un monto superior al total invertido en 2024, aunque todavía por debajo de los niveles alcanzados en 2021, 2022 y 2023.

En materia de precios, en noviembre de 2025 el rubro textil registró una suba mensual del 0,5% y un incremento interanual del 15,8%, ambos por debajo del nivel general de precios. En tanto, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del sector avanzó 1,6% mensual y 17,1% interanual.

El informe también advirtió sobre el fuerte avance de las importaciones. Entre enero y noviembre alcanzaron 252.563 toneladas y USD 685 millones, con aumentos interanuales del 91% en volumen y del 50% en valor. En contraste, las exportaciones totalizaron 8.477 toneladas y USD 35 millones, con caídas del 3% en volumen y del 13% en valor.

Reclamos del sector por una política industrial

El presidente de FITA, Luis Tendlarz, señaló que "el sector atraviesa un momento muy desafiante" y remarcó la necesidad de avanzar hacia "una industria más competitiva, con reglas claras, previsibilidad y un campo de juego equitativo".

En declaraciones realizadas semanas atrás, Tendlarz —titular de Algodonera del Valle— sostuvo que "al Gobierno le falta una política industrial" y advirtió que "cuando llega la desocupación, algo hay que hacer". "Nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestros pedidos para que se defienda la industria", afirmó.