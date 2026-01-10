Cuánto dinero se puede tener en una billetera virtual sin tener problemas con ARCA

El uso de las billeteras virtuales en la Argentina dejó de ser una novedad para convertirse en una herramienta de supervivencia financiera. Ante la necesidad de proteger los ahorros de la inflación, millones de usuarios optan por dejar su dinero en cuentas remuneradas que ofrecen rendimientos diarios. Sin embargo, este crecimiento exponencial del ecosistema digital trajo consigo una supervisión mucho más estricta por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. Para el 2026, las reglas de juego son claras: existen límites específicos que, de ser superados, activan reportes automáticos de las plataformas hacia el fisco.

El objetivo de estos controles no es perseguir al pequeño ahorrista, sino prevenir maniobras de lavado de dinero y la informalidad en grandes transacciones. No obstante, muchos usuarios temen que un movimiento cotidiano, como una transferencia de alquiler o una venta de un artículo usado, pueda derivar en una solicitud de justificación de fondos. Por eso, es fundamental conocer los umbrales vigentes, ya que las aplicaciones financieras tienen la obligación legal de informar de manera mensual los movimientos de sus clientes cuando estos superan las barreras estipuladas por la normativa nacional.

ARCA: qué montos alertan en billeteras virtuales

Los montos que obligan a las billeteras virtuales (como Mercado Pago o Personal Pay) a informar a las autoridades sufrieron actualizaciones. El umbral para los saldos finales mensuales se sitúa ahora en los $50.000.000. Esto significa que si al cierre del mes tu cuenta refleja una cifra igual o superior a este monto, la plataforma enviará un reporte con tus datos al organismo recaudador. Es importante aclarar que tener este dinero no es un delito ni genera una multa automática, pero sí sitúa al usuario bajo la lupa del esquema de control preventivo de la ARCA.

Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas)

Movimientos en billeteras virtuales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas)

Transferencias: $50.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas)

Plazos fijos: $100.000.000 (personas físicas) y $30.000.000 (personas jurídicas)

Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos

Compras como consumidor final: $10.000.000

Billeteras virtuales: qué pasa si supero los montos y cómo evitar bloqueos

Cuando un usuario excede estos límites de manera recurrente sin tener una justificación de ingresos clara, la billetera virtual puede solicitar documentación que respalde el origen del dinero. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, el recibo de sueldo suele ser suficiente; para los independientes, las facturas emitidas o la declaración jurada de ingresos son los documentos solicitados. El riesgo mayor no es solo el reporte a la ARCA, sino el bloqueo preventivo de la cuenta por parte de la propia aplicación, lo que puede dejar los fondos inmovilizados por varios días hasta que se verifique la procedencia.

