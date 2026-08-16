Día del Niño: las ventas pyme cayeron 2,5% y el ticket promedio promedio los $45.000

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas por el Día del Niño 2026 registraron una caída del 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El resultado muestra que, pese al esfuerzo realizado por los comercios para incentivar las compras, la celebración no consiguió generar un repunte significativo del consumo. El gasto promedio alcanzó los $45.892, frente a los $33.736 del año anterior.

Sin embargo, una vez absorbido el impacto inflacionario, el incremento real del ticket fue de apenas 0,8%. Además, el monto se ubicó por debajo de la expectativa previa, que había sido calculada en $57.500, según Focus Market.

El comportamiento registrado durante esta fecha se inscribe además en una continuidad de resultados débiles. En 2025, las ventas por el Día del Niño habían caído 0,3%, por lo que el retroceso de 2026 profundizó el escenario de estancamiento señalado por la entidad empresaria.

Promociones y financiación

Uno de los datos destacados del informe es el nivel de utilización de herramientas promocionales. El 81,2% de los comercios encuestados aplicó promociones, aunque ese porcentaje representó una baja de 5,8 puntos porcentuales respecto del año anterior.

Entre las principales estrategias utilizadas se destacaron:

55,3%: financiación con tarjeta.

financiación con tarjeta. 46,2%: descuentos en efectivo.

descuentos en efectivo. 81,2%: comercios que ofrecieron acciones promocionales.

A pesar de la amplia utilización de descuentos, cuotas y otras herramientas comerciales, la respuesta de los consumidores fue limitada. Desde CAME señalaron que, "a pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala".

La descripción permite observar que el consumidor no dejó de participar de la fecha, pero sí modificó el modo de hacerlo. Las compras fueron más selectivas y se orientaron hacia productos de menor valor, mientras que la decisión de compra tendió a postergarse hasta los últimos momentos.

La mayoría quedó por debajo de sus expectativas

El relevamiento también permitió conocer cómo evaluaron los propios comercios el resultado de la jornada en relación con sus previsiones. Un 43,6% de los comercios consultados manifestó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto. En cambio, un 41,7% señaló que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones.

Dentro de este último grupo:

38,1% consideró que las ventas fueron peores de lo esperado.

consideró que las ventas fueron peores de lo esperado. 3,6% indicó que fueron mucho peores.

En el extremo opuesto, apenas un 14,7% de los comercios tuvo un balance favorable respecto de sus expectativas.

De ese porcentaje el 12,7% calificó el resultado como mejor de lo esperado y el 2% lo consideró mucho mejor.

Para CAME, esta distribución de respuestas "evidencia el límite impuesto por el poder adquisitivo actual". El dato muestra que, aun en una fecha comercial de relevancia, la capacidad de consumo condicionó el desempeño de los comercios y limitó el impacto de las estrategias desplegadas para estimular las ventas.

Más rotación, pero con menor rentabilidad

En su análisis general, CAME sostuvo que la información cualitativa relevada muestra que el desempeño de las ventas estuvo relacionado principalmente con estrategias destinadas a generar flujo financiero y rotación de mercadería.

La entidad explicó que la absorción de costos financieros y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o apenas inferiores a los registrados el año anterior, aunque con un costo sobre la rentabilidad de los comercios.

En ese sentido, el informe señaló que "la absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, aun a costa de comprimir la rentabilidad".

El mecanismo utilizado por los comercios tuvo así un doble efecto: permitió sostener cierto nivel de movimiento y evitar una caída todavía mayor en la rotación de mercadería, pero al mismo tiempo implicó resignar parte de la rentabilidad mediante descuentos y financiamiento.

La búsqueda de productos más económicos

Otro de los aspectos destacados por CAME estuvo relacionado con la conducta de los consumidores. La entidad señaló que "el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario".

Este comportamiento se produjo en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y por una mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Así, la celebración del Día del Niño generó movimiento, pero ese movimiento no tuvo la suficiente intensidad como para modificar de manera estructural la situación del consumo pyme. La fecha funcionó principalmente como una oportunidad puntual para concretar compras, pero sin lograr una recuperación sostenida del nivel de actividad comercial.

Un impacto limitado sobre el movimiento del mes

El relevamiento también analizó cuánto aportó la celebración a la actividad comercial general de agosto. Para un 36% de los comercios, el Día del Niño generó movimiento, aunque no modificó el panorama general. A su vez, un 35,5% reportó un impacto moderado.

Por otro lado, el 19,3% señaló que la fecha tuvo una incidencia nula sobre sus ventas. Finalmente, apenas un 9,1% consideró que la celebración fue clave para dinamizar el mes.

CAME interpretó estos resultados señalando que la jornada funcionó principalmente como "un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme". La lectura de la entidad apunta a una diferencia entre generar movimiento comercial durante una fecha determinada y conseguir una recuperación más amplia y persistente del consumo.

El desempeño por rubros

El comportamiento de las ventas no fue uniforme entre los distintos sectores comerciales relevados. Los resultados mostraron caídas en todos los rubros mencionados, acompañadas por tickets promedio diferentes.

Calzado y marroquinería registró un retroceso del 3,1% respecto de la misma fecha del año anterior. El ticket promedio informado para el rubro fue de $50.680. Equipos de audio y video, celulares y accesorios tuvo un ticket de compra promedio de aproximadamente $51.136. En comparación con el Día del Niño del año anterior, las ventas del sector descendieron 1%.

En indumentaria y accesorios, el ticket promedio se ubicó en $42.344, mientras que la variación interanual de las ventas mostró una merma del 4,1%. Las jugueterías, uno de los rubros directamente asociados con la celebración, registraron un ticket promedio de $45.038 y una caída interanual de 4,8%.

Por último, en librerías, el ticket promedio alcanzó los $38.279, mientras que las ventas registraron una disminución interanual del 1,8%.