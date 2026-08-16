Día del Niño 2026: cuánto gastan las familias, qué regalos eligen y qué prefieren los chicos

El Día del Niño 2026 se celebra este domingo en Argentina, las familias atraviesan la etapa final de la búsqueda de regalos. Las opciones son variadas y abarcan desde juguetes tradicionales hasta tecnología, experiencias y productos destinados al colegio, pero el precio ocupa un lugar cada vez más importante en las decisiones de compra.

La celebración argentina durante agosto tiene antecedentes tanto en una recomendación internacional como en una iniciativa vinculada con la industria juguetera local. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso que los países establecieran un Día Universal del Niño con el objetivo de promover el bienestar de la infancia y difundir sus derechos. La iniciativa dejó en manos de cada nación la elección de la fecha.

Posteriormente, a nivel internacional quedó establecido el 20 de noviembre, una fecha relacionada con la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959.

En Argentina, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsó la celebración. La primera edición se realizó en 1960 y tuvo a agosto como mes elegido.

Con el paso de los años, el domingo destinado a la celebración fue cambiando. Inicialmente se realizaba el primer domingo del mes, luego pasó al segundo y, desde 2013, quedó establecido el tercer domingo de agosto, después de que el sector comercial solicitara modificar la fecha para evitar coincidencias con las elecciones PASO.

Por ese motivo, en 2026 el Día del Niño o Día de la Niñez se celebra este domingo 16 de agosto.

Un regalo cuesta, en promedio, $57.500

La búsqueda del obsequio se desarrolla este año en un escenario donde el precio, la utilidad y las posibilidades de financiación adquieren un peso importante. Según un relevamiento de Focus Market, realizado sobre 3.000 casos de distintos grupos etarios de todo el país, el gasto promedio proyectado alcanza los $57.500 por regalo.

La cifra puede representar un desembolso considerable para aquellos hogares que tienen que comprar regalos para dos o más chicos. Por eso, además de los juguetes tradicionales, aparecen alternativas con valores inferiores al promedio.

Entre esas opciones se encuentran propuestas de Natura, que para esta fecha ofrece productos de su línea no cosmética Creer para Ver, con alternativas que parten desde los $10.000.

La variedad de precios también permite observar cómo las familias buscan equilibrar el presupuesto con las características del regalo y con aquello que consideran más útil o apropiado para los chicos.

Los juguetes siguen liderando las compras de los adultos

El relevamiento muestra que los juguetes recuperaron el primer puesto entre las elecciones de los adultos, concentrando el 31% de las compras previstas.

El segundo lugar corresponde a los libros didácticos, que reúnen el 21%, mientras que los artículos deportivos representan el 16%. Más atrás aparecen otras categorías:

Indumentaria: 12%.

12%. Informática: 8%.

8%. Rodados, como bicicletas y triciclos: 6%.

6%. Calzado: 3%.

La elección de los regalos muestra, de acuerdo con el análisis, una transformación en las prioridades de compra. "La tendencia de consumo en el mercado de regalos muestra un cambio interesante en las prioridades de compra", explicó al medio TN Damián Di Pace, director de Focus Market.

Según señaló el especialista, los consumidores buscan actualmente "combinar el valor del regalo con utilidad, educación y durabilidad".

Esa búsqueda también se refleja en el proceso previo a la compra. Las familias comparan precios entre distintos comercios, revisan descuentos bancarios y analizan las posibilidades de pagar en cuotas antes de decidir qué regalar.

Las compras online de juguetes crecieron 49%

El comercio electrónico también refleja el movimiento generado por la celebración. De acuerdo con información de Tiendanube, durante los últimos 15 días, las compras en jugueterías online crecieron un 49% en comparación con los 15 días anteriores.

Al mismo tiempo, las unidades vendidas aumentaron un 56% y el ticket promedio llegó a $78.843 por operación. El crecimiento no fue uniforme entre las distintas categorías. Algunos productos registraron incrementos particularmente marcados en las unidades vendidas.

Los principales aumentos fueron:

Juegos didácticos: 95% de incremento en unidades vendidas.

95% de incremento en unidades vendidas. Muñecos y muñecas: 87%.

87%. Peluches: 75%.

Los datos muestran el movimiento que se produjo en las jugueterías online durante las semanas previas a la celebración y cómo las familias fueron concretando sus compras a medida que se acercaba el tercer domingo de agosto.

Alternativas desde $10.000

Para quienes todavía están buscando un regalo, la línea Creer para Ver de Natura ofrece opciones relacionadas con el juego, la creatividad y el uso cotidiano. Una de las alternativas de menor precio es el set de Lápices de Colores Creer para Ver, que cuesta $10.000. El producto incluye 12 lápices fabricados a partir de fibra vegetal reciclada proveniente de residuos agrícolas y forestales.

Según la marca, el proceso de producción permite reducir el consumo de agua y energía y genera un 25% menos de emisiones de carbono frente a lápices convencionales. Otra opción es el Mazo de Cartas Españolas Creer para Ver, disponible por $10.300. Se trata de una versión del clásico juego de cartas con un diseño renovado y pensada tanto para chicos como para personas de otras edades.

Para quienes buscan un regalo relacionado con el colegio o las actividades deportivas, aparece la Lunchera Creer para Ver, con un precio desde $45.600. Se trata de una conservadora de alimentos de 24 centímetros de ancho, 19 centímetros de alto y 14 centímetros de largo, confeccionada en poliéster y polipropileno.

De esta manera, las tres alternativas se encuentran por debajo del gasto promedio de $57.500 estimado para este Día del Niño.

Una propuesta con componente solidario

La línea Creer para Ver también incorpora un componente solidario. Natura destina el 100% de lo recaudado mediante Creer para Ver a iniciativas educativas.

De acuerdo con información de la compañía, durante sus 18 años de funcionamiento en Argentina, los programas vinculados con esta iniciativa alcanzaron a 530.000 estudiantes y más de 60.000 consultoras. Así, dentro de las alternativas disponibles para la fecha aparecen productos vinculados con el juego y el uso cotidiano que, además, forman parte de una propuesta que destina la totalidad de lo recaudado a iniciativas educativas.

Lo que compran los adultos y lo que quieren los chicos

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento es la diferencia entre las preferencias de los adultos al momento de comprar y aquello que elegirían los propios chicos.

Mientras los juguetes ocupan el primer lugar entre las decisiones de compra de los adultos, cuando se consulta directamente a los niños la respuesta cambia. Los videojuegos aparecen en el primer puesto. El 24% de los chicos elegiría esta alternativa si pudiera quedarse con una sola opción.

En segundo lugar aparecen las salidas a un parque de diversiones, con el 20%. Los juguetes quedan recién en el tercer puesto, con el 18%.

La lista continúa con:

Viajes cortos: 14%.

14%. Tecnología: 10%.

10%. Salida al cine: 7%.

7%. Restaurantes: 4%.

4%. Teatro: 3%.

La diferencia entre las elecciones de los adultos y las preferencias expresadas por los chicos marca una transformación en la idea misma del regalo.

"El regalo dejó de estar asociado exclusivamente a un bien físico", explicó Di Pace. Para el especialista, las nuevas generaciones muestran un mayor interés por las experiencias, el entretenimiento y la tecnología.

Precio, utilidad y experiencias

La celebración del Día del Niño 2026 encuentra así a las familias en una búsqueda que combina diferentes variables. El precio del regalo constituye un factor central, pero también aparecen la utilidad, la educación, la durabilidad y las posibilidades de financiación. Los datos de Focus Market muestran que el gasto promedio proyectado alcanza los $57.500 por regalo, mientras que el movimiento registrado por Tiendanube evidencia un fuerte crecimiento de las compras online de juguetes durante los últimos 15 días.

Los adultos mantienen a los juguetes como la principal categoría elegida, seguidos por libros didácticos y artículos deportivos. Sin embargo, las preferencias de los chicos apuntan en otra dirección: videojuegos, parques de diversiones y otras experiencias ocupan los primeros lugares.

En ese contraste queda planteado uno de los rasgos centrales de la celebración de este año. Mientras las familias evalúan cuánto gastar y qué utilidad tendrá el regalo, los chicos amplían la mirada hacia el entretenimiento, la tecnología y las experiencias.

Este domingo 16 de agosto, el Día del Niño o Día de la Niñez volverá a reunir esas dos perspectivas: la de quienes buscan un regalo dentro de las posibilidades del presupuesto familiar y la de quienes esperan recibir aquello que más desean.