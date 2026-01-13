Dólares "cara chica": hasta cuándo se podrán cambiar los billetes antiguos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la eliminación del plazo para el canje de billetes de dólares estadounidenses de diseño antiguo, conocidos popularmente como "cara chica", así como de aquellos que presentan deterioros leves, manchas o signos de desgaste por el uso. De esta manera, las entidades financieras podrán seguir recibiendo este tipo de billetes sin una fecha límite establecida.

La decisión fue formalizada mediante la Comunicación "A" 8352, que dejó sin efecto el vencimiento fijado originalmente para el 31 de diciembre de 2025. Con este cambio normativo, el esquema de recepción y recambio de dólares antiguos continúa vigente de manera indefinida, siempre que los billetes cumplan con los criterios básicos de integridad y autenticidad establecidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Desde el organismo monetario explicaron que el objetivo de la medida es facilitar el recambio de billetes, ampliar la participación de bancos públicos y privados y permitir que más personas puedan regularizar sus tenencias de dólares físicos dentro del sistema financiero formal. La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto en el que una parte significativa del ahorro en moneda extranjera se mantiene fuera del circuito bancario.

Según detalló el Banco Central, el procedimiento implica que los billetes depositados por los clientes en las entidades financieras sean transferidos al propio BCRA, que actúa como intermediario. Posteriormente, esos dólares son enviados a Estados Unidos para su destrucción y, en paralelo, se gestiona la importación de nuevos billetes para reemplazar los retirados de circulación.

Este mecanismo permite simplificar un trámite que, hasta hace algunos años, debía realizarse a través de bancos internacionales privados, lo que implicaba mayores costos operativos para las entidades locales. Con el esquema actual, el BCRA centraliza el proceso y reduce las dificultades logísticas asociadas al recambio de billetes antiguos o deteriorados.

Cómo es el procedimiento para cambiar los billetes

Las personas que deseen cambiar dólares "cara chica" o billetes con desgaste deben, en primer lugar, consultar si su banco participa del programa dispuesto por el Banco Central, ya que la adhesión de las entidades es voluntaria. No todos los bancos están obligados a recibir este tipo de billetes, por lo que es clave verificar previamente las condiciones de cada institución.

En los casos en que la entidad esté adherida, el procedimiento consiste en el depósito de los billetes por ventanilla. Allí se realiza una verificación básica para comprobar su autenticidad y constatar que cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. No se trata de un canje inmediato en todos los casos, sino de un proceso administrativo que puede tener plazos variables.

Una vez realizado el depósito, el cliente puede optar por mantener los fondos acreditados en su cuenta en dólares o, según las condiciones y tiempos establecidos por cada banco, retirar billetes de series más nuevas. Las modalidades y plazos del recambio pueden variar de una entidad a otra.

Requisitos y billetes excluidos

Para que los dólares sean aceptados, deben conservar más del 50% de su superficie original, permitir la identificación clara de su denominación y contar con las medidas de seguridad visibles. Además, los billetes deben presentarse sin clips, gomas, cintas ni subdivisiones, alineados y en condiciones de ser contados individualmente.

No se aceptan billetes mutilados ni aquellos en los que más del 40% de la superficie esté ausente o inutilizable. Tampoco deben mezclarse billetes aptos con no aptos dentro de un mismo depósito, ya que esto puede demorar o impedir el trámite.

Desde el Banco Central remarcaron que la eliminación del plazo busca dar previsibilidad a los ahorristas y evitar situaciones de urgencia ante vencimientos próximos. Con la autorización indefinida, el organismo apunta a fortalecer la confianza en el sistema financiero y facilitar el ingreso de dólares físicos al circuito formal.