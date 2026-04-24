EC SAPEM subasta vehículos usados con participación abierta al público

La empresa Energía Catamarca S.A.P.E.M. (EC SAPEM) llevará adelante una subasta pública de vehículos fuera de servicio el próximo miércoles 29 de abril de 2026, en una convocatoria abierta a toda persona interesada. El evento se desarrollará a partir de las 16:30 horas en la sede central de la compañía, ubicada en Avenida Ocampo 890, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

El remate estará a cargo del martillero público Diego Martín Silva (Matrícula N° 15), quien conducirá la subasta bajo la modalidad de oferta a viva voz, un sistema que implica la adjudicación de cada lote al mejor postor presente. Este formato establece una dinámica directa y competitiva entre los participantes, quienes deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder intervenir en el proceso.

La convocatoria no establece restricciones de acceso, por lo que cualquier interesado podrá participar, siempre que cumpla con los requisitos formales establecidos por la organización.

Un total de 25 unidades en remate

En esta oportunidad, la subasta incluirá un total de 25 vehículos, que abarcan distintas categorías y modelos. La oferta está compuesta por motocicletas, camionetas y utilitarios que han sido retirados de servicio.

Entre los vehículos disponibles se destacan:

Motocicletas Motomel S2 150cc (modelo 2015)

Camionetas Toyota Hilux (modelos 2013 y 2015)

Utilitarios Volkswagen Saveiro (modelo 2013)

Los valores base establecidos para los distintos lotes presentan una amplia variación, en función de las características de cada unidad. Según se informó, los precios iniciales oscilarán entre $300.000 y $13.000.000, lo que configura un abanico de opciones para distintos perfiles de interesados.

Instancias de exhibición previa

Como parte del proceso de subasta, EC SAPEM dispuso instancias de exhibición previa de los vehículos, con el objetivo de que los potenciales compradores puedan inspeccionar el estado de las unidades antes de realizar sus ofertas.

Las jornadas habilitadas para la revisión serán el martes 28 de abril de 9:00 a 13:30 horas y el miércoles 29 de abril de 15:30 a 16:15 horas. Ambas instancias se desarrollarán en el mismo predio donde tendrá lugar la subasta. Este mecanismo permite a los interesados evaluar las condiciones de los vehículos, teniendo en cuenta que los bienes serán ofrecidos en el estado en que se encuentran.

Condiciones de venta y obligaciones del adjudicatario

La subasta se realizará bajo condiciones específicas que los participantes deberán aceptar al momento de intervenir. Uno de los puntos centrales es que los bienes serán vendidos sin posibilidad de reclamos posteriores, lo que implica que la participación en el remate supone el conocimiento y la aceptación plena del reglamento vigente.

En cuanto a las condiciones económicas, el adjudicatario deberá cumplir con los siguientes pagos en el acto:

10% del valor del vehículo en concepto de seña

10% adicional en concepto de comisión del martillero

El saldo restante deberá ser cancelado dentro de un plazo de 48 horas hábiles, mediante transferencia o depósito bancario. Este esquema establece un compromiso inmediato para quienes resulten ganadores en la puja.

Asimismo, todos los gastos asociados a la transferencia de dominio y al retiro de los vehículos estarán a cargo del comprador, quien deberá ajustarse a los plazos estipulados para completar el proceso.

Acceso a la información oficial

Para quienes deseen acceder a los detalles completos de la subasta, incluyendo el reglamento y las especificaciones de cada lote, la empresa puso a disposición la documentación oficial en su sitio web institucional: www.ecsapem.com.ar.

Este canal concentra la información necesaria para que los interesados puedan interiorizarse en las condiciones del remate y planificar su participación con antelación.