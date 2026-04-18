Un camionero terminó hospitalizado tras un impactante vuelco en Catamarca

En la tarde de hoy, precisamente a las 17:50 horas, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 43, en un sector ubicado a aproximadamente 12 kilómetros hacia el punto cardinal Sur de la localidad de El Peñón, dentro del departamento Antofagasta de la Sierra.

El episodio tuvo como protagonista a un camión Mercedes Benz de color blanco, que se encontraba realizando el transporte de un material identificado como cal viva. El vehículo era conducido por Alberto Martín Alfaro, de 40 años de edad, quien circulaba por la mencionada traza provincial cuando, por motivos que actualmente se encuentran bajo investigación, perdió el control del rodado.

De acuerdo con la información preliminar, esta pérdida de dominio derivó en el vuelco del camión a un costado de la banquina, generando un escenario que requirió la intervención inmediata de distintos organismos de emergencia y seguridad.

El vehículo y la dinámica del siniestro

El camión involucrado, un Mercedes Benz de color blanco, transportaba cal viva, un elemento consignado en la carga al momento del incidente. La presencia de este tipo de material en tránsito agrega una dimensión operativa relevante para los equipos de respuesta, dado que se trata de un producto que requiere manipulación cuidadosa durante su traslado.

El conductor, Alberto Martín Alfaro (40), se encontraba al mando del vehículo cuando, según las primeras actuaciones, se produjo la pérdida de control. El rodado terminó volcado fuera de la calzada principal, sobre la banquina de la Ruta Provincial N° 43, en un tramo ubicado a unos 12 kilómetros al sur de El Peñón.

El hecho se produjo en una zona del departamento caracterizada por la circulación interurbana, donde la Ruta Provincial N° 43 constituye uno de los corredores de conexión para el tránsito de vehículos de carga y particulares.

Asistencia médica y estado del conductor

Como consecuencia directa del siniestro, el conductor del camión sufrió lesiones, cuya gravedad no ha sido especificada en el parte inicial, pero que fueron suficientes para requerir asistencia médica inmediata.

En este contexto, el hombre fue asistido por facultativos médicos del Hospital local, quienes intervinieron para evaluar su estado y brindar la atención correspondiente tras el vuelco del vehículo.

La asistencia sanitaria se activó de manera coordinada con los organismos de emergencia, en un procedimiento habitual ante este tipo de eventos viales, especialmente cuando involucran vehículos de carga y posibles riesgos asociados a la mercadería transportada.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Tras el siniestro, se desplegó un operativo con la participación de personal de la Subcomisaría de El Peñón y de la Comisaría Departamental, quienes acudieron al lugar del hecho para asegurar la zona, asistir en la organización del tránsito y comenzar las primeras tareas de relevamiento.

La intervención policial se realizó bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo que tomó conocimiento del caso y dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.