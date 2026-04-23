Aumenta una bonificación clave para los estatales de Catamarca: a cuánto se va

El Gobierno provincial confirmó que los trabajadores y trabajadoras del Escalafón General de la Administración Pública Provincial percibirán una bonificación extraordinaria duplicada a partir de los haberes correspondientes al mes de abril, que serán abonados en los primeros días de mayo.

La medida implica un incremento concreto en el ingreso mensual: la bonificación pasará de $50.000 a $100.000 pesos, consolidándose como uno de los componentes centrales del esquema salarial vigente para el sector público durante 2026.

Este refuerzo no solo impacta en el corto plazo, sino que también introduce previsibilidad en la estructura de ingresos de los agentes estatales, al establecerse como un monto fijo mensual dentro de un marco más amplio de actualizaciones periódicas.

El acuerdo paritario como punto de partida

El incremento de la bonificación no surge de manera unilateral, sino que es el resultado de las paritarias 2026, en las que participaron los gremios UPCN y ATE.

En ese contexto, la duplicación del monto fue incorporada como parte de un esquema integral de mejora salarial, diseñado para atender la evolución de los ingresos del sector público en un escenario económico dinámico.

La inclusión de este beneficio dentro del acuerdo paritario refleja una estrategia de negociación orientada a reforzar los ingresos sin depender exclusivamente de aumentos porcentuales en los salarios básicos. De esta manera, la bonificación se convierte en un instrumento complementario dentro de la política salarial.

Vigencia extendida y planificación anual

Desde el Poder Ejecutivo se precisó que la bonificación extraordinaria se mantendrá vigente hasta diciembre de 2026, lo que establece un horizonte temporal claro para los trabajadores alcanzados.

Este dato no es menor: garantiza la continuidad del beneficio a lo largo de todo el año, permitiendo a los agentes públicos proyectar sus ingresos mensuales con mayor certeza.

En términos concretos, la medida presenta las siguientes características:

Monto mensual: $100.000

$100.000 Inicio de aplicación: haberes de abril (a cobrarse en mayo)

haberes de abril (a cobrarse en mayo) Duración: hasta diciembre de 2026

hasta diciembre de 2026 Ámbito: trabajadores del Escalafón General de la Administración Pública Provincial

La extensión temporal de la bonificación la posiciona como un componente estructural dentro del esquema de ingresos del año, más allá de su carácter extraordinario.

Complemento a las actualizaciones por inflación

Otro eje clave del anuncio es que esta bonificación no reemplaza otros mecanismos de recomposición salarial, sino que se suma a ellos.

En particular, el Ejecutivo remarcó que continuará vigente el sistema de actualizaciones salariales bimestrales por inflación, lo que configura un esquema dual de mejora de ingresos:

Por un lado, la bonificación fija mensual duplicada.

Por otro, ajustes periódicos que acompañan la evolución de los precios.

Este enfoque apunta a fortalecer el ingreso mensual de los agentes públicos a lo largo del año, combinando previsibilidad con capacidad de adaptación frente a variaciones inflacionarias.

Un esquema salarial con múltiples herramientas

La decisión de duplicar la bonificación extraordinaria se inscribe en una política más amplia que busca diversificar las herramientas de recomposición salarial.

En lugar de depender exclusivamente de incrementos en el salario básico, el esquema vigente articula distintos componentes:

Bonificaciones mensuales fijas , como la anunciada.

, como la anunciada. Ajustes bimestrales por inflación , que permiten mantener el poder adquisitivo.

, que permiten mantener el poder adquisitivo. Acuerdos paritarios, como marco institucional de negociación.

Esta combinación responde a la necesidad de sostener el ingreso real de los trabajadores en un contexto económico exigente, utilizando instrumentos complementarios que operan en simultáneo.

Impacto y proyección

Con la duplicación de la bonificación extraordinaria, el Gobierno provincial refuerza una señal clara hacia el sector público: la intención de sostener y mejorar los ingresos a lo largo de 2026 mediante mecanismos previsibles y acordados.

El paso de $50.000 a $100.000 mensuales no solo representa un incremento nominal significativo, sino también una decisión política enmarcada en el diálogo con los gremios y en la planificación anual del gasto salarial.

En este contexto, la medida se consolida como una de las piezas centrales del esquema de ingresos del año, con impacto directo en los bolsillos de los trabajadores y con una proyección definida hasta diciembre.