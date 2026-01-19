El Banco Central volvió a comprar dólares, acumula US$708 millones y refuerza un esquema que impacta en la economía de Catamarca

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró once jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario y este lunes adquirió US$21 millones, con lo que acumula US$708 millones en lo que va del año.

Las compras de divisas se producen en el marco de la nueva fase del esquema de bandas cambiarias. Con estos movimientos, las reservas internacionales del BCRA alcanzaron los US$44.808 millones, lo que representa un incremento de US$442 millones desde el 9 de enero, luego de afrontar distintos vencimientos de deuda.

El organismo presidido por Santiago Bausili había anticipado que su intervención diaria representaría alrededor del 5% del volumen negociado en el mercado. Sin embargo, el pasado 19 de enero se operaron US$190,730 millones, por lo que la compra del BCRA superó ese umbral de referencia.

Desde el Fondo Monetario Internacional, la vocera Julie Kozack destacó el proceso iniciado por la autoridad monetaria. "El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bienvenido. Se espera que estos importantes esfuerzos mejoren las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital", afirmó días atrás.

En la misma línea, remarcó que "la implementación sostenida y más general del programa económico de las autoridades será clave para consolidar la estabilidad".

Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias y el programa de compra de reservas

El 2 de enero, el Gobierno nacional puso en marcha una nueva fase del esquema cambiario y monetario, que se apoya en dos pilares centrales.

Por un lado, se amplían las bandas dentro de las cuales flota el dólar, que dejaron de ajustarse a un ritmo del 1% mensual y pasaron a hacerlo en función de la inflación. Por otro, se puso en marcha un programa de compra de reservas a cargo del Banco Central.

Durante enero, el ajuste del dólar será del 2,5%, mientras que el techo de la banda cambiaria, que hasta fines de diciembre se ubicaba en $1.526,09, alcanzará los $1.564 al cierre del mes. En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con la inflación de diciembre, que según informó el Indec fue del 2,8%.

El nuevo mecanismo establece que los límites de las bandas se ajustan de manera diaria hasta completar, al cierre de cada mes, el ritmo correspondiente al último dato de inflación publicado por el Indec, con un rezago de dos meses.

En cuanto a la acumulación de reservas, el BCRA está habilitado a adquirir hasta el 5% de los dólares operados diariamente en el mercado, además de realizar compras en bloque por montos superiores cuando lo considere necesario.