  • Dólar
  • BNA $1405 ~ $1455
  • BLUE $1480 ~ $1500
  • TURISTA $1826.5 ~ $1826.5

28 C ° ST 30.27 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Economía

El costo de febrero: Los servicios básicos que van a subir

Mientras el Gobierno nacional intenta consolidar un índice de precios cercano al 2%, los ajustes en luz, gas, prepagas y combustibles para el segundo mes del año se ubican entre el 4% y el 15%. El inicio de la temporada escolar también presionará con fuerza el bolsillo de las familias.

boletas servicios
boletas servicios

18 Enero de 2026 17.39

Febrero de 2026 se perfila como un mes de "recalibración" para los presupuestos domésticos. A pesar de la relativa estabilidad del dólar y la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los servicios regulados y desregulados mantienen una inercia de ajuste para compensar los costos operativos y la quita de subsidios estatales.

Energía y Gas: El foco en el consumo

Bajo el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el costo de las facturas dependerá más que nunca de la eficiencia en el hogar.

Electricidad: Se prevén subas de entre el 5% y el 7%. Para los usuarios de Catamarca, el alivio principal será el tope de 550 kWh subsidiados, pero cualquier excedente se cobrará a tarifa plena, lo que podría disparar las facturas en hogares que no controlen el uso del aire acondicionado.

Gas: El ajuste rondará el 5%, impulsado por el precio de transporte y distribución.

Salud y Educación: Los mayores saltos

Estos dos rubros son los que mayor impacto tendrán en la clase media este mes:

Prepagas: Las cuotas subirán entre un 4,5% y un 6%. Es el segundo aumento fuerte tras la desregulación total, obligando a muchos usuarios a migrar a planes con copagos.

Colegios Privados: Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, las cuotas de febrero (que incluyen matrículas y reservas) sufrirán incrementos de entre el 10% y el 15% para absorber los acuerdos paritarios del sector docente.

Movilidad y Comunicaciones

Combustibles: El ajuste mensual por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la devaluación controlada (crawling peg) generará una suba del 4% en surtidores.

Internet y Telefonía: Las empresas del sector han comunicado aumentos del 5% promedio, justificando la necesidad de inversión en redes de fibra óptica y 5G.

Resumen de aumentos - Febrero 2026

RubroAumento EstimadoFactor de Ajuste
Educación Privada10% - 15%Matrículas y Paritarias.
Energía Eléctrica5% - 7%Quita de subsidios y transporte.
Prepagas4,5% - 6%Costos médicos y desregulación.
Telecomunicaciones5%Mantenimiento de red.
Combustibles3% - 4%Actualización impositiva (ICL).

El peso de los Alquileres

Para quienes deben renovar o actualizar sus contratos este mes, la situación sigue siendo compleja. Aquellos que aún se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL) verán actualizaciones anuales que superan el 160%, mientras que los nuevos contratos bajo el Código Civil y Comercial presentan ajustes cuatrimestrales que acompañan la inflación acumulada del último periodo.

Tags
aumentos

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también