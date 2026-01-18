El costo de febrero: Los servicios básicos que van a subir

Febrero de 2026 se perfila como un mes de "recalibración" para los presupuestos domésticos. A pesar de la relativa estabilidad del dólar y la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los servicios regulados y desregulados mantienen una inercia de ajuste para compensar los costos operativos y la quita de subsidios estatales.

Energía y Gas: El foco en el consumo

Bajo el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el costo de las facturas dependerá más que nunca de la eficiencia en el hogar.

Electricidad: Se prevén subas de entre el 5% y el 7%. Para los usuarios de Catamarca, el alivio principal será el tope de 550 kWh subsidiados, pero cualquier excedente se cobrará a tarifa plena, lo que podría disparar las facturas en hogares que no controlen el uso del aire acondicionado.

Gas: El ajuste rondará el 5%, impulsado por el precio de transporte y distribución.

Salud y Educación: Los mayores saltos

Estos dos rubros son los que mayor impacto tendrán en la clase media este mes:

Prepagas: Las cuotas subirán entre un 4,5% y un 6%. Es el segundo aumento fuerte tras la desregulación total, obligando a muchos usuarios a migrar a planes con copagos.

Colegios Privados: Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, las cuotas de febrero (que incluyen matrículas y reservas) sufrirán incrementos de entre el 10% y el 15% para absorber los acuerdos paritarios del sector docente.

Movilidad y Comunicaciones

Combustibles: El ajuste mensual por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la devaluación controlada (crawling peg) generará una suba del 4% en surtidores.

Internet y Telefonía: Las empresas del sector han comunicado aumentos del 5% promedio, justificando la necesidad de inversión en redes de fibra óptica y 5G.

Resumen de aumentos - Febrero 2026

Rubro Aumento Estimado Factor de Ajuste Educación Privada 10% - 15% Matrículas y Paritarias. Energía Eléctrica 5% - 7% Quita de subsidios y transporte. Prepagas 4,5% - 6% Costos médicos y desregulación. Telecomunicaciones 5% Mantenimiento de red. Combustibles 3% - 4% Actualización impositiva (ICL).

El peso de los Alquileres

Para quienes deben renovar o actualizar sus contratos este mes, la situación sigue siendo compleja. Aquellos que aún se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL) verán actualizaciones anuales que superan el 160%, mientras que los nuevos contratos bajo el Código Civil y Comercial presentan ajustes cuatrimestrales que acompañan la inflación acumulada del último periodo.