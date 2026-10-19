El dólar blue volvió a subir: cómo cerraron las cotizaciones este lunes

El mercado cambiario registró variaciones en su mayoría alcistas al cierre de las operaciones de este lunes 19 de octubre. En ese escenario, el dólar blue avanzó un 0,32% respecto de la rueda anterior y finalizó la jornada a $1.560,00 para la venta y $1.540,00 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial del Banco de la Nación Argentina (BNA) también mostró un movimiento ascendente. La cotización subió un 0,33% y cerró a $1.540,00 para la venta y $1.490,00 para la compra.

Los movimientos de ambas referencias reflejaron una jornada con incrementos en los principales segmentos del mercado. Sin embargo, las variaciones no fueron uniformes: mientras los tipos de cambio oficiales y paralelos avanzaron, las cotizaciones bursátiles también operaron en terreno positivo y el segmento mayorista terminó con una leve baja.

El Contado con Liquidación encabezó las subas financieras

Entre las cotizaciones bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) registró el mayor incremento de la jornada. Con una suba del 0,76%, se posicionó en $1.627,04 para la venta y $1.623,52 para la compra, consolidándose como la referencia con el avance porcentual más pronunciado entre los valores informados.

El dólar MEP también finalizó con un resultado positivo. Su cotización aumentó un 0,37%, hasta alcanzar los $1.541,13 para la venta y $1.540,49 para la compra.

De esta manera, las dos referencias financieras concluyeron las operaciones en alza, aunque con distinta intensidad. El CCL mostró un incremento superior al del MEP y al de las cotizaciones oficiales y paralelas, en un cierre marcado por la predominancia de los movimientos ascendentes.

El mayorista retrocedió y el dólar tarjeta superó los $2.000

En contraste con el comportamiento general del mercado, el dólar mayorista registró un descenso del 0,03%. Al cierre, operó a $1.439,00 para la venta y $1.438,00 para la compra, con una variación negativa leve frente a la rueda anterior.

El dólar turista o tarjeta, en cambio, acompañó la tendencia alcista. La cotización subió un 0,33% y alcanzó los $2.002,00 para la venta y $1.937,00 para la compra. Así, su valor vendedor se ubicó por encima de los $2.000 al término de la jornada.

En el segmento de las monedas extranjeras, el euro oficial también presentó un incremento. Avanzó un 0,22% y cerró a $1.709,27 para la venta y $1.708,40 para la compra.

Las cotizaciones al cierre de las 16:47

El relevamiento de los valores registrados a las 16:47 permitió observar las diferencias entre las distintas referencias cambiarias, tanto en sus precios de compra y venta como en sus variaciones porcentuales.

Al cierre de las operaciones, los valores informados fueron los siguientes:

Dólar BNA (oficial): suba del 0,33%; $1.540,00 para la venta y $1.490,00 para la compra.

suba del 0,33%; $1.540,00 para la venta y $1.490,00 para la compra. Dólar blue: suba del 0,32%; $1.560,00 para la venta y $1.540,00 para la compra.

suba del 0,32%; $1.560,00 para la venta y $1.540,00 para la compra. Dólar MEP: suba del 0,37%; $1.541,13 para la venta y $1.540,49 para la compra.

suba del 0,37%; $1.541,13 para la venta y $1.540,49 para la compra. Dólar Contado con Liquidación (CCL): suba del 0,76%; $1.627,04 para la venta y $1.623,52 para la compra.

suba del 0,76%; $1.627,04 para la venta y $1.623,52 para la compra. Dólar mayorista: retroceso del 0,03%; $1.439,00 para la venta y $1.438,00 para la compra.

retroceso del 0,03%; $1.439,00 para la venta y $1.438,00 para la compra. Dólar turista (tarjeta): suba del 0,33%; $2.002,00 para la venta y $1.937,00 para la compra.

suba del 0,33%; $2.002,00 para la venta y $1.937,00 para la compra. Euro oficial: suba del 0,22%; $1.709,27 para la venta y $1.708,40 para la compra.

El balance de la jornada dejó una tendencia predominantemente alcista en el mercado cambiario, con el CCL al frente de los incrementos y el dólar mayorista como excepción. El blue, por su parte, concluyó a $1.560 para la venta, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $2.002 y las cotizaciones oficiales y financieras acompañaron el movimiento positivo.