El dólar mayorista supera la barrera de los $1.400 en una jornada de alta volatilidad

El mercado cambiario argentino experimentó este jueves una jornada de marcada presión, en la cual el dólar mayorista retomó su tendencia alcista y se consolidó por encima de los $1.400. La divisa avanzó $8,50 en el segmento mayorista, cerrando a $1.409 para la venta, un movimiento que los especialistas en la city porteña atribuyen directamente a la creciente incertidumbre en los mercados globales. La tensión derivada del conflicto en Medio Oriente ha generado una marcada aversión al riesgo entre los inversores, quienes, buscando refugio, han fortalecido al dólar frente a una amplia gama de divisas a nivel internacional, una dinámica que encuentra eco directo en la plaza local.

El mapa de las cotizaciones en una jornada heterogénea

La tendencia no fue uniforme en todos los segmentos del mercado, lo que refleja la complejidad del escenario financiero actual. Mientras el segmento mayorista reflejó la presión alcista global, otras referencias locales mostraron comportamientos divergentes.

Los indicadores clave del día fueron los siguientes:

Dólar Minorista: En el Banco Nación, la cotización se situó en $1.430, registrando un incremento del 0,7% respecto a la jornada previa.

Dólar Blue: En contrapartida con el mercado oficial, el dólar paralelo mostró una leve baja, cotizando a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

Contado con Liquidación (CCL): Este segmento se mantuvo estable, consolidándose en los $1.473,86.

Dólar MEP: Registró un avance del 0,2%, alcanzando una cotización de $1.431,16.

Dólar Tarjeta o Turista: Incluyendo el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el valor del dólar oficial minorista, este tipo de cambio se ubicó en los $1.859.

Dólar Cripto: Operó prácticamente sin variaciones, manteniéndose en torno a los $1.464,34.

Proyecciones futuras y expectativas del mercado

La mirada de los operadores financieros se mantiene fija en las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las cuales ofrecen una hoja de ruta sobre la tendencia de depreciación proyectada para el corto y mediano plazo. A pesar de la volatilidad actual, las revisiones realizadas por los analistas sugieren una moderación en el ritmo de ajuste para los meses venideros.

De acuerdo con los datos del REM, el cronograma de expectativas para el tipo de cambio promedio es el siguiente:

Febrero 2026: $1.475 por dólar.

Marzo 2026: $1.502 por dólar.

Abril 2026: $1.526 por dólar.

Mayo 2026: $1.549 por dólar.

Junio 2026: $1.577 por dólar.

Julio 2026: $1.604 por dólar.

Estas cifras, que presentan revisiones a la baja respecto a relevamientos anteriores, delinean un sendero de depreciación gradual para el primer semestre del año. No obstante, el factor externo del conflicto en Medio Oriente continúa siendo la variable de mayor peso, capaz de alterar estas proyecciones si la aversión al riesgo se intensifica en los mercados internacionales. El mercado local, por tanto, se mantiene en un estado de observación cautelosa, intentando determinar si la presión alcista de esta jornada es un fenómeno transitorio o el inicio de una nueva etapa de ajuste cambiario.