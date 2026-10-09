El dólar tuvo una nueva suba y cerró la semana arriba de los $1.500

n medio de una semana marcada por la apreciación que registró el real, luego de la victoria electoral del senador Flávio Bolsonaro en Brasil, el dólar mayorista culminó la semana con una leve suba, que lo llevó a cerrar en los $1.517.

El tipo de cambio mayorista subió 1,5 pesos o el equivalente a 0,1% frente al jueves, por lo que cerró la jornada con un mínimo incremento.

Sin embargo, redondeó -en promedio- la segunda semana consecutiva a la baja. Durante la rueda se operaron cerca de US$ 655 millones.

Y es que esta fue una semana que tuvo como actor principal al real, la moneda brasileña que se apreció más de un 4% frente al dólar luego de la victoria del hijo de Jair Bolsonaro ante Luiz Inácio Lula da Silva. En concreto, pasó de los R$5,22 a R$4,99 por dólar.

De esta manera, la brecha con el techo cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA) quedó a 27,1% o $311,82 (actualmente se encuentra en los $1.928,82).

En tanto, el dólar minorista cerró en $15,35 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que significó una caída de 5 pesos respecto del último cierre, tras haber pasado cinco jornadas seguidas sin cambios.

El tipo de cambio informal o "blue" se mantuvo estable en los $1.540, por lo que cerró la semana con una merma de $20 o el equivalente a 1,3%.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP registraba una leve caída hasta los $1.540,2 (-0,06%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) ampliaba su caída hasta $1.609,5 (-0,24%).