El Gobierno adelantó cuál será el monto del segundo bono del IFE

El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, brindó algunos detalles sobre el cobro del segundo bono de Anses del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sobre fechas de pago y monto indicó que aún se sigue analizando.

"Estamos definiendo cuál va a ser el monto, probablemente sea el mismo, pero lo estamos evaluando", reveló Cafiero durante una entrevista con Radio 10 e indicó que esta semana se publicará un decreto que especificará las pautas de este nuevo impulso económico para los sectores más vulnerables.

El jefe de los ministros recordó la cantidad de beneficiarios que acceden al bono de 10000 por el impacto económico arrastrado por el coronavirus (Covid-19): "Llega a 9 millones de personas", destacó y agregó que "es una medida de escala enorme, lo mismo que el programa ATP. Son dos planes muy grandes".

Además, señaló que el "IFE opera sobre las familias de los trabajadores no registrados. Y el ATP es una política inédita de contención del empleo. La Argentina es hoy uno de los cinco países del mundo que mejor contuvo el trabajo en el marco de la pandemia".

Quiénes acceden al segundo bono del IFE

El IFE está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.

Para obtenerlo, los requisitos son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad.

El titular o su grupo familiar no debe tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; tener una prestación de desempleo o jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tampoco está destinado a planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Cuál es el monto del segundo bono del IFE

"Estamos extendiendo un segundo pago de IFE para el mes de mayo. Probablemente sea el mismo monto. También estamos evaluando la zona geográfica, porque hay provincias que ya retomaron su actividad. Pero tampoco queremos generar un problema en los ingresos de la familia" dijo el jefe de Gabinete.

Según informó Cafiero, durante esta semana saldrá el decreto del IFE indicando pautas y formas de cobro del bono: "Son medidas de escala enorme. Esto es para familias que no están registradas, porque el IFE opera sobre los trabajadores no registrados. En la zona más informal trabajamos con el IFE, en la formal con el ATP, y hacemos una política inédita de contención del empleo". (Fuente BAE)