El Gobierno dejó correr el dólar por encima de $1.500 y el mercado analiza el cambio de estrategia

El Ministerio de Economía dio a conocer de manera oficial el menú con el que enfrentará la segunda y última licitación de agosto. En esta oportunidad, el objetivo central de la administración será lograr un rollover de vencimientos por $14 billones. Un aspecto fundamental y novedoso de esta convocatoria es que el Gobierno decidió no ir tras la suma de más dólares, dado que no consignó la posibilidad de licitar por el AO29. De esta forma, la Secretaría de Finanzas, bajo la conducción de Federico Furiase, presentó un menú compuesto exclusivamente por la oferta de una serie de bonos en pesos y dólar linked con vencimiento de corto plazo dentro del actual mandato de Javier Milei, abandonando explícitamente la política previa de estirar la duración.

A su vez, este evento financiero marca un hito relevante al constituirse como la primera licitación en la que no se consignarán bonos en dólares, ya que la secretaría pertinente optó por no publicar los parámetros para licitar por el Bonar 2029 (AO29).

El Equilibrio entre Tasas, Tipo de Cambio y Expectativas del Mercado

Las proyecciones y lecturas del sector privado no tardaron en reflejarse en los análisis matutinos. Según precisó el informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI):

"Esperamos que esta vez la oferta se incline hacia alternativas de corta duración. La lógica detrás de esta expectativa también pasa por el equilibrio entre tasas y dólar. En su intento por ponerle un techo a las tasas, el Gobierno permitió que el tipo de cambio superara la barrera virtual de los $1.500, mientras los rendimientos en pesos comenzaron a comprimirse".

Entre los instrumentos ofrecidos que responden directamente a este escenario se encuentra uno atado a la evolución del dólar mayorista. Cabe destacar que este indicador superó por primera vez la barrera de los $1.500 y se posicionó sobre los $1.511,5 con una variación positiva del 0,1%. El título denominado D30O6 opera como un instrumento dólar linked debido a su correlación directa con el tipo de cambio mayorista. Esto implica que cualquier suba impacta de lleno en esta letra, por lo que el Gobierno evaluará puntualmente cuál es el apetito que predomina en los inversores al momento de licitar por la misma.

Operación de Canje Previo con el Banco Central

Previo al desarrollo formal de la licitación, las secretarías de Finanzas y Hacienda dispusieron una operatoria de canje orientada a descomprimir el importante volumen de vencimientos que debían afrontar. Al respecto, el reporte de PPI advirtió: "El monto de la operación todavía no fue informado, por lo que aún no sabemos cuánto se redujeron efectivamente los vencimientos del jueves".

Mediante esta medida estratégica, el Tesoro le canjeó al Banco Central (BCRA) tenencias de una Letra Capitalizable en pesos con vencimiento en agosto de este año, identificada como la LECAP S31G6, por un Bono Capitalizable con vencimiento en junio de 2027, conocido como BONCAP T30J7. Para instrumentar adecuadamente esta operación, la resolución oficial amplió la emisión de este último título en hasta $1,5 billones de valor nominal original.

De acuerdo con la normativa publicada en el Boletín Oficial, la operación se materializó el 21 de agosto pasado y se liquidó formalmente el 24 de agosto. Los precios en pesos fueron determinados rigurosamente según las cotizaciones registradas antes de las 13:30 horas en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con un esquema de liquidación en 24 horas. Asimismo, el análisis privado aportó un matiz analítico clave: "Un dato a tener en cuenta: según nuestras estimaciones, la tenencia de la LECAP a agosto estaba enteramente en manos privadas, por lo que la posición del BCRA podría provenir de compras realizadas en el mercado secundario".

Detalle del Menú de Ofertas Presentado por la Secretaría de Finanzas

Para afrontar la cobertura de los compromisos financieros del período, el abanico de instrumentos puesto a disposición de los inversores comprende los siguientes activos:

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (identificada como S30N6 - reapertura).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de enero de 2027 (clasificada como nueva).

Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (designado como T31Y7 - reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de enero de 2027 (rotulada como X29E7 - reapertura).

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026 (oficializada como D30O6 - reapertura).