El Gobierno volvió a tener superávit fiscal en julio tras el ajuste y pagar deuda

El Gobierno nacional volvió a registrar un superávit fiscal en julio, después del déficit observado en junio. El resultado fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que el Sector Público Nacional (SPN) logró un resultado primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones durante el séptimo mes del año.

El resultado se produjo luego de un período marcado por una fuerte concentración de vencimientos de deuda y el correspondiente pago de obligaciones financieras. En ese contexto, el desempeño de las cuentas públicas estuvo atravesado tanto por la evolución de los ingresos y gastos como por el impacto de los intereses de la deuda pública.

En términos acumulados, el resultado primario de los primeros siete meses del año alcanzó un equivalente al 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado financiero fue equivalente al 0,1% del PBI.

El dato adquiere relevancia dentro de la evolución de las cuentas públicas porque julio permitió revertir el resultado negativo registrado durante junio y mantener, en el acumulado anual, un resultado financiero positivo.

El pago de deuda condicionó el resultado financiero

Caputo explicó que el resultado financiero mensual se alcanzó a pesar de una elevada concentración de vencimientos de deuda, vinculada con el pago de los cupones correspondientes a los bonos Globales y Bonares.

"El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones en julio", informó el ministro en su cuenta de la red social X. La diferencia entre ambos resultados se encuentra vinculada con el peso de los intereses de la deuda pública. Según el detalle difundido por Caputo, el pago de intereses de deuda pública, netos de las tenencias intra sector público, alcanzó los $2.715.436 millones.

De esta manera, el resultado financiero positivo de julio se obtuvo luego de descontar un volumen significativo de recursos destinado al pago de intereses, en un mes caracterizado por importantes vencimientos.

Ingresos: crecieron, pero por debajo de la inflación

Durante julio, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $17.092.374 millones, con un crecimiento interanual del 30,4%.

Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de la inflación acumulada durante el mismo período, que llegó al 33,8%. Los recursos tributarios también registraron una variación positiva en términos nominales. En este caso, presentaron un crecimiento interanual del 29,6%.

La evolución de los ingresos constituye uno de los componentes centrales del resultado fiscal de julio, aunque su crecimiento interanual se ubicó por debajo del incremento de los precios acumulado en el período.

El gasto primario y el ajuste en términos reales

Por el lado de las erogaciones, el gasto primario del Sector Público Nacional alcanzó los $14.132.041 millones, con una suba nominal interanual del 37,7%. A pesar de ese crecimiento en términos nominales, el ministro Caputo explicó que el gasto primario experimentó una reducción del 7% interanual en términos reales.

El dato refleja el impacto del ajuste sobre las erogaciones primarias, en un escenario donde las distintas partidas mostraron comportamientos diferentes.

Dentro del gasto se encuentran las prestaciones sociales, las remuneraciones del sector público, las transferencias corrientes, los subsidios económicos y el gasto de capital, entre otros componentes.

Prestaciones sociales y remuneraciones

Las prestaciones sociales totalizaron $8.687.144 millones durante julio, lo que representó un crecimiento interanual del 22,9%. Dentro de este conjunto, el gasto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 3,8% interanual en términos reales.

Las remuneraciones del sector público, por su parte, sumaron $2.178.520 millones, con un incremento del 28,7% durante los últimos 12 meses. Así, ambas partidas reflejaron aumentos nominales, aunque con magnitudes diferentes y dentro de un esquema general en el que el gasto primario, de acuerdo con la explicación oficial, registró una caída real del 7%.

Transferencias y universidades

Otro de los componentes relevantes fueron las transferencias corrientes, que durante julio alcanzaron los $4.766.318 millones.

La cifra representó un incremento interanual del 24,7%. Dentro de este conjunto se destacó particularmente la evolución de las transferencias destinadas a las universidades. Según resaltó el Ministerio de Economía, esas partidas registraron un crecimiento interanual del 44,9%.

Los datos muestran así una evolución diferenciada de las distintas áreas del gasto público, con incrementos nominales que variaron según el destino de los recursos.

Subsidios económicos y gasto de capital

Los subsidios económicos alcanzaron durante julio los $1.180.615 millones.

De ese total, $874.568 millones correspondieron al sector energético, mientras que $305.189 millones fueron destinados al transporte. La distribución de los subsidios muestra el peso de ambos sectores dentro de esta partida del gasto público, con una participación mayoritaria correspondiente al área energética.

En paralelo, el gasto de capital se ubicó en $280.951 millones.

Dentro de este componente se destacaron las obras vinculadas con infraestructura eléctrica, transporte e infraestructura hídrica, según el detalle correspondiente a las cuentas públicas de julio.

El resultado acumulado de los primeros siete meses

El resultado de julio permitió que el Gobierno recuperara el superávit después del rojo registrado en junio y que el acumulado de los primeros siete meses mantuviera un resultado financiero positivo.

Según los datos informados por el ministro Caputo, el resultado primario acumulado equivale al 0,9% del PBI, mientras que el resultado financiero representa el 0,1% del producto.

La evolución se produjo en un mes particularmente exigente para las cuentas públicas debido a la concentración de vencimientos de deuda. El pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares implicó una importante salida de recursos y elevó el peso de los intereses dentro de la estructura fiscal.

Aun con ese compromiso financiero, el Sector Público Nacional logró cerrar julio con un resultado positivo de $244.897 millones, mientras que el superávit primario alcanzó los $2.960.333 millones.