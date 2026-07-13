El INDEC dará a conocer la inflación de junio y podría ubicarse por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá mañana el dato correspondiente a la inflación de junio, un indicador esperado tanto por el Gobierno nacional como por los distintos sectores económicos debido a que las estimaciones privadas coinciden en señalar que el índice podría perforar el 2% y consolidar el proceso de desaceleración que viene mostrando en los últimos meses.

Las expectativas se apoyan en los relevamientos elaborados por distintas consultoras privadas, que anticipan una nueva reducción en el ritmo de aumento de los precios. De concretarse estas previsiones, junio representaría la tercera desaceleración consecutiva del índice inflacionario, una tendencia que tanto el Ejecutivo nacional como los analistas siguen con atención.

En este contexto, la publicación del dato oficial adquiere especial relevancia, ya que permitirá confirmar si la evolución de los precios mantiene el comportamiento esperado por las estimaciones privadas y por las autoridades nacionales.

El antecedente de CABA

Uno de los elementos que fortaleció las expectativas positivas fue el dato difundido por la Ciudad de Buenos Aires, donde el costo de vida correspondiente a junio alcanzó 1,8%, convirtiéndose en el registro más bajo del primer semestre.

Ese resultado alimentó el optimismo dentro del Gobierno nacional, donde existe confianza en que el informe que publicará el INDEC se ubicará en una línea similar y ratificará la tendencia de desaceleración observada durante los últimos meses.

En ese sentido, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, expresó su estimación sobre el dato que difundirá el organismo estadístico. "La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número", señaló, aunque aclaró que se trata de "una proyección" y reconoció que puede existir margen de error.

Posteriormente agregó: "Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo", según declaraciones reproducidas por Agencia Noticias Argentinas.

La misma visión fue expresada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva realizada la última semana. Allí sostuvo que el número inflacionario continuará descendiendo en los próximos meses y lamentó que el caso de Manuel Adorni impidiera que trascendieran otras noticias que consideró favorables.

Consultoras privadas proyectan un índice entre 2% y 1,5%

Los informes relevados muestran un amplio consenso entre las principales consultoras privadas respecto de la evolución de los precios durante junio.

En términos generales, las estimaciones ubican la inflación mensual por debajo del 2%, reforzando la expectativa de una nueva desaceleración consecutiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las distintas mediciones coinciden en destacar una moderación en el comportamiento de los alimentos y bebidas durante las últimas semanas del mes, aunque con variaciones entre los distintos rubros que integran la canasta relevada.

Los datos relevados por Econviews

La consultora Econviews informó que durante la cuarta semana de junio los precios correspondientes a una canasta de alimentos y bebidas en supermercados registraron un incremento de 0,2%.

Ese resultado representó una leve desaceleración respecto de la tercera semana del mes, cuando la variación había alcanzado 0,3%. El informe también precisó que, durante los últimos siete días analizados, sobresalieron los siguientes movimientos:

Embutidos: aumento de 2,6% .

aumento de . Bebidas: baja de 0,8%.

Como consecuencia de esa evolución semanal, la consultora indicó que el acumulado de las últimas cuatro semanas descendió a 1,1%.

El relevamiento realizado por LCG

Por su parte, LCG informó que la medición de alimentos y bebidas correspondiente a la última semana de junio no registró variación.

Según el análisis, ese comportamiento respondió a que el incremento observado en algunos productos fue compensado por las bajas registradas en otros rubros. Los principales movimientos fueron:

Verduras: aumento de 1,7% .

aumento de . Bebidas: incremento de 0,9% .

incremento de . Carnes: descenso de 0,4% .

descenso de . Frutas: caída de 1,3%.

A partir de esos datos, la consultora concluyó que el IPC mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en 1,5% en comparación con el registro correspondiente a mayo.

La proyección elaborada por Analytica

La consultora Analytica también presentó su medición para junio, señalando que durante la cuarta semana los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,1%.

Asimismo, indicó que el promedio acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,4%. En cuanto a la estimación para el conjunto del mes, la consultora proyectó una inflación general de 1,8%.

El relevamiento detalló además cuáles fueron los rubros con mayores aumentos y aquellos que registraron bajas durante junio. Entre las principales subas se destacaron:

Verduras: 5,3% .

. Aguas, gaseosas y jugos: 2,4%.

Por el contrario, las principales bajas correspondieron a: