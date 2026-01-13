El Nación digitaliza los créditos hipotecarios y acelera la aprobación en menos de 24 horas

El Banco de la Nación Argentina (BNA) dio un nuevo paso en el proceso de modernización de sus servicios financieros al digitalizar el sistema de evaluación y aprobación de los créditos hipotecarios, una medida que comenzó a regir en el arranque de 2026 y que apunta a agilizar los tiempos, simplificar trámites y ampliar el acceso al financiamiento para la vivienda propia.

Según informó la entidad, a partir de este nuevo esquema los clientes pueden iniciar la solicitud, cargar la documentación requerida y recibir una oferta crediticia con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, sin necesidad de concurrir de manera presencial a una sucursal. Todo el proceso se realiza a través del sitio institucional del Banco Nación y de la plataforma específica "+Hogares con BNA", desarrollada para centralizar las gestiones vinculadas al crédito hipotecario.

Desde el banco explicaron que las solicitudes se canalizan íntegramente mediante este circuito digital, que no solo permite evaluar la capacidad crediticia del solicitante, sino que también ofrece funcionalidades adicionales. Entre ellas, se destaca la posibilidad de que quienes ya cuenten con un crédito aprobado puedan seleccionar viviendas previamente verificadas como aptas para préstamo hipotecario, lo que reduce tiempos y evita contratiempos en las etapas finales de la operación.

En un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Banco Nación precisó además que el sistema funciona como un nuevo canal para el sector inmobiliario, ya que facilita la publicación de propiedades orientadas a compradores que ya tienen el financiamiento asegurado. De esta manera, la plataforma busca integrar a los distintos actores del mercado —bancos, inmobiliarias y clientes— dentro de un mismo ecosistema digital.

Al evaluar el impacto de la digitalización, desde la entidad subrayaron que el nuevo modelo centraliza el análisis de todas las solicitudes en un equipo especializado, encargado de acompañar al cliente durante cada etapa del proceso. En este esquema, la única instancia presencial obligatoria es la firma de la escritura, que se realiza en la sucursal elegida por el tomador del crédito.

"Este esquema permite brindar un seguimiento más eficiente y personalizado, al tiempo que reduce la burocracia y los plazos habituales que históricamente caracterizaron a los créditos hipotecarios", indicaron fuentes del banco. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa apunta a consolidar un modelo más ágil, accesible y federal, con alcance en todo el territorio nacional.

La digitalización del proceso se enmarca en un contexto de fuerte reactivación del crédito hipotecario en la Argentina. El Banco Nación acumula más de 20.000 créditos hipotecarios otorgados, posicionándose como el principal impulsor del segmento, especialmente a través del programa "+Hogares", lanzado en mayo de 2024 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia.

Ese dinamismo también se refleja en los datos del sistema financiero. De acuerdo con un informe reciente de la consultora First Capital Group, los créditos hipotecarios —incluidos los ajustables por inflación (UVA)— se consolidaron durante 2025 como el segmento de mayor crecimiento porcentual dentro del total de préstamos en pesos al sector privado. Además, fue el único rubro que logró expandirse en términos reales, en un escenario marcado por la volatilidad macroeconómica y la retracción del consumo en otros tipos de financiamiento.

Desde el Banco Nación sostienen que la combinación entre reactivación del mercado hipotecario y digitalización de procesos resulta clave para sostener el crecimiento del sector en el mediano plazo. "Con esta iniciativa, el banco reafirma su rol estratégico en la reactivación del crédito para la vivienda y fortalece su liderazgo en el mercado hipotecario", destacaron.

La implementación del sistema digital representa, además, un cambio cultural tanto para los usuarios como para el propio banco, que apuesta a simplificar la experiencia del cliente, reducir costos operativos y adaptarse a las nuevas demandas de un mercado cada vez más digitalizado. En ese camino, la entidad busca consolidarse como una referencia en innovación dentro del sistema financiero argentino.