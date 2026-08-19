El riesgo país alcanzó su nivel más alto desde mayo y los bonos en dólares aceleraron su caída

Los activos argentinos operaron con tendencia dispar y el riesgo país volvió a subir, a 517 puntos.

Las acciones y los bonos domésticos no lograron una recuperación tras haber alcanzado esta semana los precios más bajos desde mayo.

Casi todo fue negativo salvo algunas excepciones, como los títulos del rubro petrolero, que defendieron sus cotizaciones por el incremento del crudo.

En tanto, el índice Dow Jones de Industriales de Wall Street y el tecnológico Nasdaq subieron 0,2%, mientras el promedio S&P 500 progresó 0,4%, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que aumentaría la recompra de deuda pública a largo plazo.

También ayudó que el presidente Donald Trump suspendiera los aranceles sobre productos canadienses que estaban programados para entrar en vigor a la medianoche.

En el ámbito de las acciones individuales, las de Moderna avanzaron 155% después de que la compañía informara resultados positivos de su ensayo de fase avanzada de una vacuna contra el melanoma desarrollada con Merck (+13%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires no pudo sostener las ganancias de la mañana y cayó por tercera sesión seguida, esta vez un 0,6% en pesos, a 2.874.493 puntos, mínimo desde el 22 de mayo.

Sin embargo, las acciones y ADR tuvieron mayoría de ganancias en dólares en Nueva York, con rol destacado de papeles argentinos que cotizan directamente en el exterior y no conforman el Merval. Lideraron las ganancias Adecoagro (+8,1%), Mercado Libre (+7,3%), Globant (+6,6%) y Cresud (+5,2%).

Los precios del petróleo reanudaban las ganancias, aunque poco relevantes. El barril de crudo Brent del Mar del Norte terminó a USD 91,41 (+0,4%) en los contratos con entrega en octubre.

En ese contexto, el ADR de YPF cedió 1,2%, a USD 50,06, mientras que Vista Energy bajó 1,7 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- no pudieron mantener las alzas iniciales y perdieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sumó tres unidades, a 517 puntos básicos, el nivel más alto desde el 20 de mayo.