El Gobierno apuesta a una inflación de agosto por debajo del 2%

El Gobierno comenzó a mostrar señales de confianza sobre la evolución de los precios luego de que el INDEC difundiera el dato de inflación mayorista correspondiente a julio. La expectativa del equipo económico apunta ahora a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto se ubique por debajo del 2%, en un escenario en el que, según las autoridades, la desaceleración de la inflación podría profundizarse.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró que el Gobierno espera que el IPC de agosto sea inferior a los registros de junio y julio, que fueron de 1,9% y 2,1%, respectivamente.

El dato oficial de inflación correspondiente a agosto será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 10 de septiembre.

La proyección oficial se sostiene, según explicó Bausili, en los indicadores que permiten observar con mayor frecuencia el comportamiento de los precios durante el mes. "Seguimos viendo una reducción de la inflación. Los analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos", sostuvo durante una conferencia organizada por la Fundación FIEL.

El titular del BCRA planteó así un escenario de continuidad en la desaceleración de los precios.

"Pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio", afirmó.

La mirada del BCRA sobre la desaceleración

Las declaraciones de Bausili ratificaron la expectativa del equipo económico de que la inflación mensual pueda mantenerse por debajo del 2% hacia adelante. El presidente del BCRA explicó que las presiones observadas durante los primeros meses del año eran consideradas transitorias y que, de acuerdo con la evaluación oficial, esas presiones dejaron de ejercer el mismo efecto durante el segundo semestre.

"Las presiones que vimos en el primer trimestre, que considerábamos temporarias, resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo semestre", explicó.

La afirmación se vincula con la expectativa de que la evolución de los precios pueda continuar mostrando una desaceleración. En ese sentido, el Gobierno observa el comportamiento de distintos indicadores para evaluar cómo puede terminar de conformarse el dato de inflación de agosto.

Los registros mencionados por el titular del Banco Central marcan la siguiente evolución reciente:

Junio: inflación de 1,9%.

inflación de 1,9%. Julio: inflación de 2,1%.

inflación de 2,1%. Agosto: expectativa oficial de una inflación inferior al 2%.

expectativa oficial de una inflación inferior al 2%. 10 de septiembre: fecha prevista para la difusión del dato oficial de agosto por parte del INDEC.

La diferencia entre la expectativa oficial y el dato definitivo estará determinada por el informe que publique el organismo estadístico.

El dato mayorista que reforzó el optimismo oficial

La expectativa sobre agosto surgió después de que el INDEC difundiera la evolución de los precios mayoristas de julio. Según el organismo estadístico, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento mensual de 0,8%. En los primeros siete meses del año, acumuló una suba de 16,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,1%.

El resultado mensual estuvo explicado principalmente por la evolución de los productos nacionales, que aumentaron 0,8%, mientras que los productos importados registraron una suba de 0,5%. Dentro de los productos nacionales, los mayores aportes al índice provinieron de distintos sectores y rubros.

Los principales componentes señalados fueron:

Productos agropecuarios.

Sustancias y productos químicos.

Vehículos automotores.

Alimentos y bebidas.

El dato de 0,8% para julio fue recibido por el Gobierno como una señal favorable dentro de su evaluación sobre la trayectoria de los precios.

Milei y Caputo destacaron el resultado

Tras conocerse el informe del INDEC, el presidente Javier Milei celebró el resultado a través de su cuenta de X. "Y al final julio empezó con CERO. Inflación mayorista = 0,8%", publicó el mandatario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó el registro difundido por el organismo estadístico. "La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019", señaló.

De esta manera, el dato mayorista pasó a formar parte de los elementos utilizados por el Gobierno para sostener su expectativa respecto de una continuidad en la desaceleración de los precios. El resultado de julio mostró un incremento mensual inferior al de otros períodos señalados por el ministro y se convirtió en uno de los datos que acompañaron las declaraciones posteriores de Bausili sobre la inflación de agosto.

Dólares y empresas

Durante su exposición, Bausili no se limitó a referirse a la evolución de los precios. El titular del Banco Central también defendió los cambios regulatorios que habilitaron a los bancos a ampliar el financiamiento en dólares a empresas.

La normativa comenzó a regir este miércoles y permite flexibilizar las condiciones para determinados préstamos denominados en moneda extranjera. Bausili descartó que el objetivo de la medida sea generar un boom de créditos en dólares. Sin embargo, consideró que los cambios pueden contribuir a mejorar el acceso al financiamiento para determinados sectores.

Entre los sectores mencionados aparecen especialmente:

Las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Los desarrollos inmobiliarios.

La modificación regulatoria se incorpora así al conjunto de medidas que el titular del BCRA defendió durante su exposición y que, según explicó, buscan contribuir a la recuperación de la actividad económica.