El riesgo país sube a 450 puntos y alcanza su nivel más alto en siete semanas

Los mercados financieros registraron una nueva jornada de presión sobre los activos argentinos, con bajas en los bonos en dólares que cotizan en Wall Street y un incremento del riesgo país, indicador que alcanzó su nivel más elevado de las últimas siete semanas.

En este escenario, los operadores continúan evaluando distintos factores que inciden sobre el comportamiento del mercado. Entre ellos, se encuentra la visita a la Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras también se analiza el contexto internacional, donde siguen teniendo peso las noticias provenientes de Medio Oriente y la expectativa por la decisión que adoptará la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) respecto de las tasas de interés.

Como consecuencia de este contexto, el indicador elaborado por J.P. Morgan avanzó 8 unidades y alcanzó los 450 puntos básicos, marcando su mayor nivel en un período de siete semanas.

Los bonos en dólares operaron con bajas

La jornada también estuvo marcada por el comportamiento negativo de los títulos de deuda en dólares. Dentro del mercado local, los bonos que registraron las principales caídas fueron:

Global 2046: -0,4%.

-0,4%. Global 2030: -0,3%.

-0,3%. Bonar 2041: -0,3%.

La baja de estos instrumentos acompañó el aumento del riesgo país, reflejando el comportamiento observado durante la rueda financiera.

El seguimiento de estos activos continúa siendo uno de los principales indicadores utilizados por el mercado para evaluar la evolución del escenario económico y financiero.

El Índice de Confianza en el Gobierno volvió a retroceder

Otro de los datos destacados de la jornada estuvo vinculado con la evolución del Índice de Confianza en el Gobierno, que mostró un nuevo descenso durante el mes de julio.

Según los datos difundidos, el indicador cayó 6,5% respecto de la medición anterior y se ubicó en 1,94 puntos. Al mismo tiempo, el índice se encuentra 21% por debajo del nivel registrado un año atrás, consolidando un retroceso acumulado en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con la información disponible, el indicador regresó a los niveles mínimos observados durante la administración de Javier Milei en septiembre de 2025. Asimismo, el nivel alcanzado quedó por debajo de los registros observados durante la gestión de Mauricio Macri en julio de 2018.

Al comparar el desempeño con administraciones anteriores, el informe señala que el índice se ubica en valores cercanos a los registrados durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner para una etapa similar de gestión y resulta idéntico al correspondiente a Mauricio Macri.

Entre los distintos segmentos analizados, la mayor caída de la confianza se produjo entre los encuestados de 18 a 29 años, donde el retroceso alcanzó el 23%.

El S&P Merval también operó en baja

El comportamiento negativo también se reflejó en el mercado accionario. En ese contexto, el S&P Merval registró una caída cercana al 2%, ubicándose en 3.243.001,99 puntos básicos.

Entre las acciones líderes que experimentaron los mayores descensos se destacaron:

Banco BBVA.

Grupo Supervielle.

Transportadora de Gas del Sur.

Estas compañías registraron pérdidas de entre 3% y 2,8% durante la rueda.

Wall Street acompañó la tendencia

La tendencia negativa también alcanzó a las empresas argentinas que cotizan en los mercados internacionales mediante ADR. Las entidades financieras encabezaron los retrocesos registrados en Wall Street.

Entre las compañías con las mayores bajas se ubicaron:

BBVA.

Supervielle.

Galicia.

Macro.

Según la información disponible, estas acciones registraron caídas cercanas al 4%.

El desempeño de los ADR acompañó el movimiento observado tanto en los bonos como en el mercado bursátil local, en una jornada caracterizada por el predominio de las bajas.