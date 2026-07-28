Kristalina Georgieva llegó a Neuquén con Luis Caputo para visitar Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este martes a la ciudad de Neuquén junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para iniciar una agenda oficial centrada en la visita a Vaca Muerta, el principal desarrollo de hidrocarburos no convencionales de la Argentina.

La funcionaria internacional arribó al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde fue recibida por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien se incorporó a la comitiva oficial desde el comienzo de las actividades previstas en la provincia.

La llegada de Georgieva y Caputo estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad dispuesto en el aeropuerto, escenario que marcó el inicio de una recorrida destinada a conocer de primera mano uno de los principales desarrollos energéticos del país.

La visita forma parte de la agenda oficial que la directora gerente del FMI desarrolla en la Argentina y tiene como objetivo recorrer Vaca Muerta junto a autoridades de YPF, poniendo el foco en los proyectos actualmente en marcha dentro de la cuenca neuquina.

Recepción institucional

El arribo de la delegación oficial se produjo en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde las autoridades provinciales encabezaron la recepción de la comitiva.

El gobernador Rolando Figueroa dio la bienvenida a Kristalina Georgieva y Luis Caputo, acompañando el inicio de una jornada que continuará con el traslado hacia el área de Vaca Muerta.

En uno de los salones VIP de la terminal aérea también estuvo presente la diputada nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, quien participó de la recepción de la titular del organismo internacional.

Asimismo, la delegación fue recibida por legisladores libertarios que acompañaron la llegada de la directora gerente del FMI y del ministro de Economía al aeropuerto neuquino.

Una recorrida por Vaca Muerta

Tras el arribo a Neuquén, la agenda oficial prevé el traslado de la comitiva hacia Vaca Muerta, donde se desarrollará una recorrida por los principales emprendimientos de la formación shale. La visita será realizada junto a autoridades de YPF, con el propósito de conocer los proyectos que se encuentran en desarrollo dentro de la cuenca neuquina.

Según la agenda prevista, el recorrido permitirá observar de primera mano el potencial energético de Vaca Muerta y los avances registrados en una de las principales áreas de hidrocarburos no convencionales del país.

La presencia de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en ese escenario se enmarca en una serie de actividades oficiales orientadas a interiorizarse sobre el desarrollo energético que representa la formación ubicada en la provincia de Neuquén.

El potencial energético de Vaca Muerta

De acuerdo con la información difundida, la visita de Kristalina Georgieva tiene como eje principal conocer directamente el potencial energético de Vaca Muerta, considerada el principal desarrollo de hidrocarburos no convencionales de la Argentina.

La agenda contempla además el conocimiento de los distintos proyectos que actualmente se encuentran en marcha dentro de la cuenca neuquina, espacio donde se concentra buena parte del desarrollo de la formación shale.

La recorrida busca brindar una visión directa de las iniciativas que se llevan adelante en ese ámbito y de las características del desarrollo energético que impulsa la provincia de Neuquén.

Las autoridades que integran la actividad oficial

La visita reúne a representantes de distintos niveles institucionales y organismos que participan de la agenda desarrollada en territorio neuquino.

Entre las principales autoridades presentes se encuentran:

Kristalina Georgieva , directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Rolando Figueroa , gobernador de Neuquén.

, gobernador de Neuquén. Nadia Márquez , diputada nacional de La Libertad Avanza.

, diputada nacional de La Libertad Avanza. Autoridades de YPF, que acompañarán la recorrida por Vaca Muerta.

Con el inicio de las actividades en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón y el posterior traslado hacia Vaca Muerta, la agenda oficial de Kristalina Georgieva y Luis Caputo pone el foco en el principal desarrollo de hidrocarburos no convencionales de la Argentina. La recorrida permitirá conocer los proyectos en marcha en la cuenca neuquina y el potencial energético de la formación, en una visita que reúne a autoridades nacionales, provinciales y representantes de YPF, con la participación del gobernador Rolando Figueroa, la diputada Nadia Márquez y legisladores libertarios que recibieron a la delegación al arribar a la provincia.