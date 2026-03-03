Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en marzo con aumento y bono

Por el trabajo realizado en febrero, los salarios del personal de servicio doméstico se incrementarán un 1,5%, pero el reajuste no se agota en ese porcentaje. De manera complementaria, los empleadores deberán abonar sumas fijas no remunerativas que varían según la carga horaria semanal: $8000, $11.500 o $20.000.

En la práctica, la combinación del aumento porcentual con estos adicionales implica que el incremento efectivo supera ampliamente el 1,5% anunciado.

La novedad fue comunicada este martes por el Ministerio de Capital Humano y por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), luego de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, convocada oficialmente a mediados de este mismo mes.

El esquema acordado contempla además que en marzo se adicionará otro 1,5% de aumento, junto con el pago nuevamente de las sumas fijas consignadas.

Valores mínimos por hora y por mes en febrero

En la categoría de tareas generales (quinta categoría), los valores mínimos por hora para febrero quedan establecidos —según cálculos basados en las cifras vigentes hasta el mes pasado, ya que aún no fueron oficializados— en:

$3298,88 por hora con retiro

$3546,66 por hora sin retiro

Para jornada completa, los salarios básicos son:

$404.703,97 con retiro

$448.433,64 sin retiro

Al sumarse el monto acordado de $20.000 no remunerativos, los valores pasan a:

$424.702,97 con retiro

$468.433,64 sin retiro

El efecto real de esta combinación implica una suba de 6,5% en el caso del trabajo con retiro y de 6% en el caso sin retiro, muy por encima del porcentaje nominal anunciado.

Cabe señalar que estas cifras constituyen los mínimos legales y que, en la práctica, en el AMBA los montos efectivamente abonados suelen resultar superiores.

Cómo se aplican las sumas fijas

Las sumas adicionales a pagar en febrero y marzo se distribuyen de la siguiente manera:

$8000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales

$11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas semanales

$20.000 para quienes superan las 16 horas semanales

En marzo volverán a regir estos adicionales y los salarios tendrán otro reajuste del 1,5%.

Para ese mes, en la categoría de tareas generales, los valores serán:

$3348,37 por hora con retiro

$3599,86 por hora sin retiro

En cuanto a los salarios mensuales:

$410.773,52 con retiro

$455.160,14 sin retiro

Con el extra de $20.000, los montos finales ascenderán a:

$430.773,52 con retiro

$475.160,14 sin retiro

Los incrementos porcentuales y la disposición sobre los bonos quedarán formalmente establecidos con la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial, lo que deberá ocurrir en los próximos días. Desde el Gobierno se puntualizó además que en abril habrá otro encuentro para definir nuevos reajustes.

Antecedentes: la mecánica de los bonos

La práctica de otorgar sumas no remunerativas ya había sido adoptada a fines de 2025, cuando se acordó el aumento previo. En aquella oportunidad se dispusieron pagos para noviembre y diciembre de:

$6000

$9000

$14.000

También según la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Con los pagos de enero, esas cifras quedaron incorporadas a los salarios, generando incrementos de 3,27% para el trabajo sin retiro y de 3,64% para el trabajo con retiro, en comparación con los valores del mes previo sin considerar los bonos.

En el caso de los salarios mensuales por jornada completa, se incorporaron los $14.000, mientras que en los valores horarios se sumaron cifras más bajas, equivalentes a los porcentajes mencionados.

Aportes y contribuciones: subas y estructura

En paralelo a la recomposición salarial, con los vencimientos de este mes se aplicó un incremento de 14,29% en los montos destinados a la obra social y al sistema jubilatorio, cifras que no se modificaban desde mediados de 2025.

Es importante destacar que las sumas no remunerativas no impactan en la cuota de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), algo que sí ocurre cuando esos adicionales se incorporan al salario, como sucedió en enero.

Los aportes y contribuciones a la obra social y a la jubilación no dependen de los salarios, sino que se reajustan dos veces al año según el índice de inflación del Indec. En esta ocasión, la referencia fue la variación del IPC acumulada entre julio y diciembre de 2025.

Para quienes trabajan 16 horas o más semanales, los importes son:

Aporte a la obra social: $21.990,11 (mismo importe que monotributistas categorías A, B y C)

Contribución previsional: $1821,88

Pago a la ART: $13.283,96 (incluye $1602 destinados al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales)

Importe total: $37.095,95

La variación total es de 8,99% respecto del mes anterior.

Para jornadas menores:

Menos de 12 horas semanales:

Obra social: $1784,27

Contribución previsional: $624,67

ART: $6332,84

Total: $8741,78 (+4,6%)

Entre 12 y 16 horas semanales:

Obra social: $3306,32

Contribución previsional: $1249,06

ART: $9171,70

Total: $13.727,08 (+5%)

En estos casos, si no se complementan con pagos voluntarios o no se reúnen aportes suficientes sumando distintos empleadores, no se habilita el acceso a una obra social ni a una jubilación futura.

El nuevo esquema, así, combina ajustes porcentuales moderados, sumas fijas de impacto inmediato y una actualización de cargas sociales que redefine el costo laboral del sector, a la espera de la formalización oficial y de la próxima negociación prevista para abril.