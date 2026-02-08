Lista negra de ARCA: por qué pueden bloquear cuentas y tarjetas a contribuyentes de Catamarca y cómo evitarlo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha, a partir de febrero de 2026, un esquema de restricciones que afectará a miles de contribuyentes de todo el país, incluidos usuarios y comercios de Catamarca. La medida se aplicará sobre quienes figuren en la denominada "Base de Contribuyentes no Confiables", y contempla el bloqueo de tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, pagos con QR y el uso de billeteras virtuales.

La decisión fue adoptada en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se enmarca en lo dispuesto por la Comunicación 8144/2024. Según lo informado oficialmente, el objetivo es reforzar los controles contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Qué implica estar en la lista negra de ARCA

Los contribuyentes incluidos en la base no podrán realizar operaciones financieras básicas. Entre las restricciones previstas se encuentran la imposibilidad de efectuar transferencias entre cuentas, pagar con tarjetas o billeteras virtuales, y cobrar mediante medios electrónicos.

La medida alcanza tanto a personas físicas como jurídicas. En el caso de los comercios asociados a un CUIT bloqueado, quedará impedido el cobro a través de plataformas como Mercado Pago, MODO u otros sistemas de pago digital. La aplicación de las restricciones no requiere orden judicial y funciona como un mecanismo de control inmediato.

Las razones por las que ARCA puede bloquear cuentas y tarjetas

ARCA y el BCRA establecieron cuatro causas principales para la inclusión de un contribuyente en la base de no confiables:

Declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias.

Movimientos de fondos sin justificación clara.

Falta de documentación respaldatoria de las operaciones realizadas.

Actividades económicas que no se condicen con los ingresos declarados.

Cuando se detecta alguna de estas situaciones, las entidades financieras proceden al bloqueo de cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales vinculadas al CUIT, afectando la operatoria diaria hasta que se regularice la situación.

Cómo saber si un CUIT está en la lista negra

El estado del CUIT puede verificarse de manera digital siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ARCA.

Acceder a la opción "Estado administrativo del CUIT".

Verificar si figura en listas de vigilancia o con restricciones operativas.

En caso de aparecer en la base de contribuyentes no confiables, el usuario deberá iniciar el trámite de regularización presentando la documentación requerida en formato digital.

Cómo regularizar la situación fiscal ante ARCA

Para salir de la base de contribuyentes no confiables, el procedimiento establecido es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de ARCA.

Acceder a "Estado administrativo del CUIT".

Presentar de manera digital la documentación solicitada.

Esperar la evaluación del organismo, que será notificada a través del domicilio fiscal electrónico.

Una vez aprobada la regularización, se reactivan automáticamente las cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales asociadas. La política alcanza a todo tipo de cuentas y medios de pago, sin importar el monto de las operaciones, y busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.