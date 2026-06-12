Jubilaciones ANSES: de cuánto será el aumento en julio tras conocerse la inflación de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó este jueves un nuevo incremento para jubilaciones y pensiones que comenzará a regir en julio. La actualización surge luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundiera el dato de inflación correspondiente a mayo, que fue del 2,1%, porcentaje que servirá como referencia para la aplicación de la fórmula de movilidad previsional vigente.

La medida impactará sobre millones de beneficiarios del sistema previsional y representará una nueva recomposición de los haberes durante el séptimo mes del año. Además, continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del universo de jubilados y pensionados.

Cómo quedan los haberes en julio

El incremento del 2,1% se aplicará sobre los montos actuales de las prestaciones previsionales. Como resultado de esta actualización, la jubilación mínima pasará de $403.396,63 a $411.867 durante julio.

A ese monto deberá sumarse el bono extraordinario de $70.000, que continuará vigente para determinados sectores del sistema previsional. De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima alcanzarán un ingreso total superior a los $482.000. Los nuevos valores informados son los siguientes:

• Jubilación mínima: $482.594,30 ($412.594,30 más bono de $70.000).

• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $400.075,44 ($330.075,44 más bono de $70.000).

• Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $358.816,01 ($288.816,01 más bono de $70.000).

• Pensión Madre de 7 hijos: $482.594,30 ($412.594,30 más bono de $70.000).

La actualización se enmarca en el esquema de movilidad actualmente vigente, que toma como referencia la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el organismo estadístico nacional.

Quiénes recibirán el bono extraordinario

El bono de $70.000 continuará siendo una herramienta focalizada en los beneficiarios de menores ingresos. Según informó Anses, no todos los jubilados y pensionados accederán a este refuerzo, ya que está destinado específicamente a determinados grupos dentro del sistema.

Los sectores alcanzados son:

• Jubilados que cobran el haber mínimo.

• Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

• Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para percibir la totalidad del bono, los ingresos del beneficiario deben ser iguales o inferiores a la jubilación mínima, establecida para julio en $412.594,30.

Cómo funciona el bono compensatorio

Anses también precisó que aquellos beneficiarios cuyos haberes superen la jubilación mínima no quedarán automáticamente excluidos del refuerzo. En esos casos se aplicará un esquema compensatorio cuyo objetivo será garantizar que el ingreso total alcance los $482.594,30.

Esto significa que el monto del bono variará según el haber que perciba cada persona. El complemento se calculará como la diferencia necesaria para llegar al límite establecido. Como ejemplo, se indicó que si un beneficiario cobrara $400.000, el bono ascendería a $82.594,30 para completar el monto total previsto.

De esta manera, el mecanismo busca sostener un piso de ingresos para quienes se encuentran en los niveles más bajos del sistema previsional.

La inflación de mayo y su impacto en las prestaciones

La actualización anunciada por Anses está directamente vinculada al dato de inflación difundido por el INDEC este jueves 11 de junio. Según informó el organismo, el Índice de Precios al Consumidor registró en mayo una variación mensual del 2,1%, convirtiéndose en el porcentaje más bajo desde septiembre de 2025.

El dato también mostró una desaceleración respecto de abril, cuando el IPC había alcanzado el 2,6%. Esto implica una reducción de 0,4 puntos porcentuales entre ambas mediciones.

Los principales indicadores difundidos por el INDEC fueron:

• Inflación de mayo: 2,1%.

• Inflación de abril: 2,6%.

• Variación interanual: 33,2%.

• Inflación acumulada en lo que va del año: 14,7%.

La evolución del índice de precios resulta determinante para el cálculo de los haberes previsionales, ya que la fórmula de movilidad vigente establece ajustes periódicos basados en la variación del IPC.