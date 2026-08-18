La inflación mayorista de julio fue de 0,8% y el Gobierno celebró: "Y al final, empezó con cero"

La inflación mayorista registró en julio una variación de 0,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de junio, cuando el incremento había sido del 1,1%.

El resultado también dejó al índice de precios mayoristas por debajo de la inflación minorista correspondiente al mismo período. Mientras el IPIM avanzó 0,8% en julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%.

En términos interanuales, la inflación mayorista acumuló una variación del 31,1% respecto del mismo mes del año anterior. En tanto, durante los primeros siete meses de 2026, el índice registró un incremento del 16,6% frente al mismo período de 2025.

El resultado de julio tuvo además una particularidad dentro de la serie reciente: fue la inflación mayorista más baja desde mayo de 2025 y, para un mes de julio, se convirtió en la menor registrada en siete años.

Tres meses consecutivos de desaceleración

El comportamiento del índice muestra una tendencia descendente durante los últimos tres meses. La inflación mayorista había interrumpido su trayectoria previa en mayo, cuando alcanzó el 2,5%.

A partir de entonces comenzó una secuencia de desaceleración que continuó durante junio y julio:

Mayo: 2,5%.

2,5%. Junio: 1,1%.

1,1%. Julio: 0,8%.

La variación de julio confirmó así la continuidad del sendero bajista que había comenzado a observarse en junio. La evolución del IPIM adquiere relevancia dentro de la dinámica general de los precios, especialmente porque en julio quedó por debajo de la inflación minorista. El IPC, por el contrario, volvió a acelerarse después de tres meses a la baja, y acumuló una variación interanual del 33,8%.

#DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio de 2026 respecto del mes previo y 31,1% interanual https://t.co/nIHFu2NLMc pic.twitter.com/4BXk1ZNjiC — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 18, 2026

Productos nacionales e importados

El resultado general del IPIM estuvo explicado por comportamientos diferentes entre los productos nacionales y los importados. Durante julio, los "Productos nacionales" registraron una suba de 0,8%, mientras que los "Productos importados" aumentaron 0,5%.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones que tuvieron mayor incidencia positiva sobre el índice fueron:

Productos agropecuarios: 0,39 puntos porcentuales.

0,39 puntos porcentuales. Sustancias y productos químicos: 0,19 puntos porcentuales.

0,19 puntos porcentuales. Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,17 puntos porcentuales.

0,17 puntos porcentuales. Alimentos y bebidas: 0,16 puntos porcentuales.

Estos incrementos fueron parcialmente compensados por el comportamiento de "Petróleo crudo y gas", que tuvo una incidencia negativa de -0,91 puntos porcentuales.

La composición del índice permite observar así que, detrás del aumento general del 0,8%, hubo sectores con distintos comportamientos y aportes sobre la variación final.

Qué ocurrió con el IPIB y el IPP

Además del IPIM, el informe del INDEC contempló la evolución de otros indicadores relacionados con los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró en julio un aumento del 0,8%. En este caso, el resultado se explicó por una suba del 0,9% en los productos nacionales y del 0,6% en los productos importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostró una variación positiva del 0,9% durante el mismo período. La evolución del IPP estuvo determinada por dos comportamientos contrapuestos. Los productos primarios registraron una baja del 1%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica aumentaron 1,7%.

De esta manera, los tres indicadores presentaron variaciones relativamente cercanas durante julio, aunque con composiciones diferentes:

IPIM: +0,8%.

+0,8%. IPIB: +0,8%.

+0,8%. IPP: +0,9%.

La celebración del Gobierno

El dato difundido por el INDEC fue rápidamente destacado por el Gobierno. Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un posteo en sus redes sociales en el que detalló cuáles fueron, según su explicación, los principales factores que incidieron en la desaceleración del IPIM.

Minutos después, el presidente Javier Milei respondió con un mensaje de reconocimiento hacia el ministro de Economía. Para celebrar el resultado, utilizó una de sus frases recurrentes: "¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!".

La reacción oficial estuvo centrada en la continuidad de la desaceleración de los precios mayoristas y en el hecho de que el indicador alcanzara en julio uno de sus registros más bajos de los últimos años.

Y al final Julio empezó con CERO...

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

"Al final, julio empezó con cero"

Milei también publicó otro mensaje dedicado específicamente al dato de inflación mayorista. En esa publicación, el Presidente sostuvo: "Al final, julio empezó con cero", en referencia a unas declaraciones que había realizado meses atrás.

La frase fue utilizada por el mandatario para remarcar el resultado de julio y vincularlo con aquella afirmación previa.

El dato del INDEC, en términos concretos, mostró que los precios internos al por mayor avanzaron 0,8% durante julio, una cifra que permitió mantener la tendencia de desaceleración observada desde mayo.