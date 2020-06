La Municipalidad de la Capital otorgará un bono especial para becados y contratados

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, resolvió pagar una ayuda extraordinaria, por única vez, a los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y contratados que perciban menos de 20.000 pesos.



El aporte será de 2.000 pesos para a cada uno, alcanzará a más de 6.000 familias y representa para el municipio una erogación cercana a los 9 millones de pesos.



“Es un aporte especial que implica un gran esfuerzo, pero la decisión es acompañar a quienes menos cobran con una ayuda especial, y este mismo sábado tendrían acreditado el dinero, con lo cual buscamos contribuir a las economías familiares y dar un paso hacia la equidad con quienes trabajan y no perciben el sueldo anual complementario”, señaló Gustavo Saadi, al recordar que se trata de sectores que no cobran aguinaldo.



“En un año sumamente complejo por las razones que todos conocemos, logramos cumplir con el compromiso de abonar los sueldos y aguinaldo en tiempo y forma, y a partir de una administración muy austera y responsable, podemos también confirmar este bono”, concluyó el intendente.



En otro orden, Saadi confirmó que se gestionó un nuevo seguro civil de accidentes laborales para beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja; que brinda a los trabajadores cobertura médica las 24 horas ante casos de urgencia, y la posibilidad de ir a consultorios externos por emergencias.



Por otra parte, ante un eventual infortunio, se les cubrirán gastos de farmacia hasta 50.000 pesos, con un adelanto inmediato de 10.000 pesos, y en caso de fallecimiento se abonará al familiar o persona designada por el beneficiario una suma de 150.000 pesos.



“Se trata de beneficios que brindan tranquilidad a los trabajadores, y les permiten acceder a condiciones de seguridad que hasta aquí no se les ofrecían. Personalmente había asumido el compromiso de igualarlos en estos derechos porque lo considero un acto de estricta justicia, y hoy me genera satisfacción haber cumplido con ellos”, señaló el intendente.



El jefe comunal subrayó que también viene cumpliendo con los empleados de planta permanente quienes cobran regularmente incluyendo el aguinaldo, a diferencia de otros puntos del país donde, a partir de la situación económica, se está liquidando el aguinaldo en cuotas; con el agregado de que “en Capital estamos pagando también un adelanto de paritarias: fuimos el primer municipio en otorgar este ítem, que son 2.000 pesos a cuenta de futuros aumentos”.



“En conjunto, asumimos la responsabilidad de gobernar la ciudad procurando no desatender a ningún sector en este contexto tan singular. Nos ocupamos desde la ayuda social directa a quienes se encuentran en situación más vulnerable, hasta las diferentes áreas del personal municipal. Pero no debe olvidarse que también implementamos un fuerte esquema de apoyo al sector privado, emprendedores, comerciantes y familias que tienen acceso a nuevos programas de nuestra Caja de Crédito”, añadió.



A estas políticas y acciones deben sumarse las tareas del Centro de Asistencia de Desarrollo Empresarial, las exenciones tributarias: “son pequeñas y grandes medidas que apunta a reactivar la economía, porque cada mejora que le llega al trabajador municipal favorece a comercios y comienza a hacer rodar el circuito productivo, que es lo que estamos buscando mediante estos aportes en el sector público y privado; que van desde los feriantes hasta los empresarios, pasando por trabajadores, comerciantes y emprendedores”, explicó Saadi.