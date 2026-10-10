Más de 32 mil empresas cerradas y casi 500 mil empleos perdidos en la gestión de Milei

La cantidad de empresas empleadoras en la Argentina volvió a retroceder en julio y profundizó una tendencia que se mantiene desde hace un año y medio. De acuerdo con el último informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de firmas activas con trabajadores registrados continuó disminuyendo durante el séptimo mes del año, con un saldo que refleja la persistencia de la contracción del universo de empleadores cubiertos en todo el territorio nacional.

Los datos disponibles muestran que, desde que el gobierno de Javier Milei asumió la presidencia, la cantidad de empresas empleadoras que se perdieron o cerraron supera las 32.000. En julio, el número total de firmas registradas se ubicó en 480.067, luego de una nueva reducción respecto del mes anterior.

En términos mensuales, el relevamiento de la SRT registró una disminución de 948 empresas frente a junio. Aunque la variación corresponde a un solo mes, se inscribe en una secuencia más extensa: ya son 18 meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas del país.

La continuidad de este retroceso permite observar la evolución del indicador a través de diferentes períodos de comparación. Tanto la variación interanual como el balance respecto del cierre de 2025 muestran una reducción del número de firmas, mientras que el registro acumulado desde el cambio de gobierno amplía la dimensión temporal del fenómeno.

Los números de julio y el balance de 2026

La comparación con los meses anteriores permite dimensionar la magnitud de la caída registrada por el organismo. Frente a julio de 2025, la Argentina contabiliza 15.475 empresas menos, lo que equivale a una contracción del 3,1% en el número de empleadores registrados.

El balance de 2026 también refleja una evolución negativa. Si se toma como referencia diciembre del año pasado, cuando el país había cerrado 2025 con 489.749 empresas, la cantidad de firmas se redujo en 9.682 durante 2026, casi un 2% del total existente al finalizar el año anterior.

Las cifras permiten distinguir tres dimensiones de la misma tendencia: el descenso mensual, la comparación interanual y la variación acumulada desde el cierre de 2025. En todos los casos, el indicador registra una reducción de las empresas empleadoras cubiertas por el sistema.

Los principales datos del informe son los siguientes:

Empresas registradas en julio: 480.067.

480.067. Pérdida frente a junio: 948 firmas.

948 firmas. Caída interanual respecto de julio de 2025: 15.475 empresas, equivalentes al 3,1%.

15.475 empresas, equivalentes al 3,1%. Reducción acumulada durante 2026 respecto de diciembre de 2025: 9.682 firmas, casi el 2%.

9.682 firmas, casi el 2%. Empresas al cierre de 2025: 489.749.

489.749. Período consecutivo de retroceso: 18 meses.

En conjunto, estos registros describen una disminución sostenida del número de empleadores contabilizados por la SRT, aunque el alcance de las cifras debe interpretarse teniendo en cuenta las aclaraciones metodológicas que el propio organismo incorporó en su informe.

Más de 32.000 empresas menos desde el cambio de gobierno

La comparación con el final de la administración anterior muestra la dimensión acumulada de la caída. Desde que La Libertad Avanza (LLA) tomó las riendas del poder, el total de firmas que dejaron de figurar en el registro de empleadores se ubicó en 32.290, según los datos presentados.

Al cierre del mandato de Alberto Fernández, la cantidad de empresas ascendía a 512.357. Frente a ese punto de partida, el registro de julio muestra una diferencia de 32.290 firmas, una reducción equivalente al 6,3% del total existente al final de aquella gestión.

La comparación permite poner en perspectiva la evolución del indicador desde el cambio de administración. Mientras que el registro de cierre del gobierno de Fernández contabilizaba más de 512.000 empresas, la cifra disponible para julio se ubicó en poco más de 480.000.

Este balance acumulado convive con las variaciones más recientes: la reducción de 948 firmas frente a junio, la pérdida interanual de 15.475 empresas y la disminución de 9.682 respecto del cierre de 2025. Se trata de distintos recortes temporales de una misma estadística, cuyo seguimiento permite identificar la persistencia de la tendencia descendente.

Sin embargo, la diferencia entre los registros de dos momentos determinados no implica, por sí sola, que cada empresa que dejó de aparecer en la estadística haya cerrado definitivamente sus operaciones. Esa distinción es central para interpretar el alcance de los datos.

La advertencia de la SRT: las bajas no siempre significan cierres efectivos

En su informe, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo introdujo una aclaración sobre las posibles causas de la reducción de empleadores cubiertos. Según el organismo, la contracción puede responder a diferentes circunstancias y no necesariamente a la desaparición efectiva de una empresa.

La SRT sostuvo que "una menor cantidad de empleadores cubiertos puede responder a cierres efectivos, pero también a reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones en la nómina, rescisión de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral".

De esta manera, el organismo identifica distintas situaciones que pueden modificar la cantidad de firmas incluidas en el registro. Entre ellas se encuentran los cierres propiamente dichos, pero también las reorganizaciones empresariales, las modificaciones en los números de identificación tributaria (CUIT), los cambios en la nómina de trabajadores, la rescisión de contratos y las variaciones en las modalidades de organización laboral.

La SRT agregó una segunda precisión para delimitar el alcance de la información disponible: "la estadística de cobertura no permite atribuir una causa específica a cada baja".

La advertencia establece una diferencia entre lo que muestran los registros y las razones particulares detrás de cada variación. La estadística permite cuantificar la disminución de los empleadores cubiertos, pero no determinar de manera individualizada qué proporción corresponde a cierres definitivos y cuál responde a otros cambios administrativos, contractuales u organizativos.

Por lo tanto, las 32.290 firmas de diferencia desde el final del gobierno de Alberto Fernández constituyen el balance informado para el período considerado, mientras que la atribución de causas específicas requiere información que la estadística de cobertura, por sí sola, no proporciona.

La comparación con la pandemia y el aislamiento por COVID-19

El informe también permite contrastar la evolución reciente con lo ocurrido durante la pandemia y el aislamiento por el COVID-19. De acuerdo con la medición de la SRT, el fenómeno actual presenta un ritmo de contracción más acelerado que el registrado durante aquel período.

En febrero de 2020, antes de que se alcanzara el piso histórico de la serie, el país contabilizaba 508.187 empresas. Posteriormente, en septiembre de 2021, la cantidad de firmas llegó a 486.782, el nivel más bajo registrado en aquella secuencia.

Entre ambos momentos desaparecieron de la estadística 21.405 empresas, una reducción inferior al 5% del total contabilizado al comienzo del período.

La comparación aporta una referencia histórica para dimensionar la caída actual. Durante el intervalo comprendido entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, el registro pasó de 508.187 a 486.782 firmas. En el período iniciado con la llegada de La Libertad Avanza al gobierno, en cambio, la diferencia acumulada informada asciende a 32.290 empresas respecto del cierre de la administración de Alberto Fernández.

Según la medición del organismo, el retroceso reciente resulta más acelerado que el observado durante la pandemia y el aislamiento. El contraste se apoya en la evolución de la cantidad de empresas registradas y en los niveles alcanzados en cada período.

Un indicador que sigue en descenso

Los últimos datos disponibles de la SRT para julio muestran que la cantidad de empresas empleadoras con trabajadores registrados continúa reduciéndose en la Argentina. El registro llegó a 480.067 firmas, después de una caída mensual de 948 empresas y en el marco de una secuencia de 18 meses consecutivos de retroceso.

La comparación interanual arroja una pérdida de 15.475 firmas, mientras que el balance respecto de diciembre de 2025 registra una reducción de 9.682. Desde el final del gobierno de Alberto Fernández, la diferencia alcanza las 32.290 empresas, equivalentes al 6,3% de las 512.357 contabilizadas entonces.

Al mismo tiempo, la SRT advierte que estas cifras reflejan cambios en la cobertura y no permiten identificar automáticamente la causa de cada baja. Los cierres efectivos conviven, dentro de las explicaciones posibles, con reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones en las nóminas, rescisión de contratos y variaciones en las modalidades de organización laboral.

La comparación histórica con la pandemia y el aislamiento por el COVID-19 completa el panorama: entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, la cantidad de empresas pasó de 508.187 a 486.782, con una reducción de 21.405 firmas, inferior al 5% del total inicial.